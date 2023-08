Musk thừa nhận X có thể thất bại

Elon Musk nói thương vụ 44 tỷ USD mua lại Twitter sau đó đổi tên thành X của ông có thể thất bại như nhiều người dự đoán.

"Sự thật đáng buồn là hiện nay không có 'mạng xã hội' nào tuyệt vời. Chúng tôi có thể thất bại như nhiều người đã dự đoán. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có được một mạng xã hội tốt", Musk viết trên X ngày 19/8.

Thông điệp được tỷ phú gốc Nam Phi đưa ra trong bối cảnh đối thủ Meta ra mắt ứng dụng Threads để cạnh tranh với X tháng trước. Chỉ 5 ngày sau, nền tảng mới của Mark Zuckerberg đã đạt 100 triệu người dùng. Tuy nhiên, 6 tuần sau, người dùng thường xuyên trên nền tảng mới đã giảm mạnh. So với mức cao nhất khoảng 44 triệu, giờ đây Threads chỉ còn khoảng 10 triệu người dùng mỗi ngày, theo dữ liệu từ Similarweb.

Chân dung Elon Musk nhìn qua logo cũ của Twitter. Ảnh: Reuters

Trong nỗ lực biến X thành "siêu ứng dụng", Musk đã đẩy mạnh việc thanh lọc chatbot, tuy nhiên việc này vẫn chưa mang lại hiệu quả. Tuần trước, chuyên gia công nghệ Matt Binder của Mashable đã phát hiện 42% người theo dõi tài khoản của ông không có thật, không loại trừ khả năng đó là các tài khoản được vận hành bởi bot.

CEO Binance Changpeng Zhao, một trong những nhà đầu cùng Musk trong thương vụ Twitter, cho biết công ty ông có thể tìm kiếm các nền tảng khác để tiếp cận người dùng. "X thật sự cần tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến bot, thư rác trước khi đề cập đến những rắc rối khác", Zhao bình luận.

Tính năng chặn người dùng trên X. Ảnh: Khương Nha

Từ khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD vào năm ngoái, Musk đã tiến hành cuộc đại tu mạng xã hội này. Ông sa thải phần lớn nhân viên, khôi phục nhiều lệnh cấm trước đó, đổi tên nền tảng thành X. Mới đây, ông tiếp tục tuyên bố bỏ tính năng chặn người khác trên nền tảng nhưng không đưa ra lý do cho hành động này.

Chặn tài khoản không mong muốn là một trong những tính năng giúp người dùng tự bảo vệ mình khỏi những hành vi thù địch, quấy rối.

Louis Jones, chuyên gia truyền thông và quảng cáo tại Viện An toàn Thương hiệu, cho biết kế hoạch bỏ chặn trên X của Musk rất đáng lo ngại. Người dùng có thể bị ngập trong thư rác, các mối đe dọa và nội dung có hại khác. "Cách tiếp cận lỏng lẻo đối với 'quyền tự do ngôn luận' của Musk có thể gặp tác động kép, khiến việc bắt nạt phổ biến hơn trên nền tảng và ngăn cản quyền tự do ngôn luận của cộng đồng", CNBC dẫn lời Jones. Ông cho rằng đây có thể là một vòng xoáy sai lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến thành công lâu dài của X.

Khương Nha (theo Business Insider, CNBC)