Musk tham vọng thay thế ngân hàng bằng X

Elon Musk muốn X thành trung tâm tài chính của người dùng, tham vọng xóa bỏ tài khoản ngân hàng vào cuối 2024.

The Verger dẫn lời tỷ phú Elon Musk trong cuộc họp với nhân viên hôm 26/7 rằng ông muốn mạng xã hội X có thể xử lý mọi việc liên quan đến tiền bạc trong cuộc sống và người dùng "sẽ phải ngạc nhiên trước sức mạnh của nó".

"Khi tôi nói đến các khoản thanh toán, tôi thực sự muốn nói đến toàn bộ cuộc sống tài chính của ai đó. Nếu người dùng cần hoạt động gì liên quan đến tiền, nó sẽ có trên nền tảng của chúng ta. Tiền, chứng khoán hay bất kỳ thứ gì", Musk nói.

Tỷ phú gốc Nam Phi giải thích việc giao dịch trên X sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng trao đổi tiền tệ. Nếu ai đó muốn gửi 20 USD cho bạn bè, họ không cần sở hữu một tài khoản ngân hàng.

Tỷ phú Elon Musk tại hội nghị Viva Technology ở Paris hôm 16/6. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, CEO X Linda Yaccarino xem đây là cơ hội sẽ thực hiện vào năm 2024. "Tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu công ty không triển khai dự án này vào cuối năm sau", Musk nói.

Theo The Verge, ông chủ X đang muốn đánh bại PayPal bằng chính ý tưởng ông đã viết cho nền tảng thanh toán này cách đây hai thập kỷ. Trong cuộc họp, Musk cũng đặt mục tiêu cho nhân viên phải đạt được "những thứ cần thiết" trong vài tháng tới.

Khi mua lại Twitter, Musk nhiều lần nhắc đến kế hoạch biến mạng xã hội thành một trung tâm tài chính. Ông thậm chí đổi tên nền tảng thành X, theo tên ngân hàng trực tuyến do ông sáng lập thời kỳ bùng nổ dotcom. X.com trở thành một phần của PayPal sau thương vụ sát nhập.

Theo các nhà phân tích, tham vọng biến X thành trung tâm tài chính đã in sâu trong tâm trí Musk. Ông nhắc đến kế hoạch này trong cuộc họp đầu tiên tại Twitter. Trong cuộc họp mới nhất hôm 26/10, ông nhấn mạnh: "Lộ trình của X.com khi sát nhập vào PayPal đã được tôi và David Sacks vạch ra từ tháng 7/2002. Nhưng vì lý do nào đó, PayPal không triển khai phần còn lại của kế hoạch. Thay vào đó, họ làm lại những tính năng điên rồ khiến nền tảng này trở thành sản phẩm kém hoàn thiện so với hình dung của chúng tôi".

Tham vọng thay thế ngân hàng bằng X được xem là bước đi tiếp theo trong kế hoạch của Musk nhằm biến mạng xã hội thành siêu ứng dụng, tương tự WeChat ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Musk được cho là không dễ thuyết phục người dùng về việc tại sao họ có thể đặt niềm tin vào X và có nhất thiết phải cần một nền tảng quá tập trung như vậy không.

Thông điệp trên được Musk đưa ra trong bối cảnh tròn một năm ông tiếp quản Twitter và thực hiện nhiều cải tổ lớn với mạng xã hội. Sau khi sa thải phần lớn nhân viên để tiết kiệm chi phí, tỷ phú tìm nhiều cách kiếm tiền, trong đó có việc thu 8 USD với người dùng có tick xanh và yêu cầu tài khoản đăng ký mới phải trả phí một USD để xác minh "không phải bot". Musk cũng đổi tên Twitter thành X và tiến hành nhiều cải tiến, trong đó có việc nới lỏng kiểm duyệt nội dung, theo đuổi lý tưởng tự do ngôn luận. Tín hiệu tích cực của Musk sau một năm là công ty vẫn hoạt động tương đối ổn định dù sa thải gần 80% nhân viên. Người dùng trung bình hàng ngày của X vẫn ổn định ở cả Mỹ và Anh với 22 triệu và 6 triệu người tương ứng, theo số liệu của GWS hồi tháng 7.

Khương Nha (theo The Verge)