Musk nói nên dành ít thời gian cho mạng xã hội

Ông chủ của Twitter đồng ý với quan điểm rằng mọi người đang ít quan tâm nhau hơn và đặt câu hỏi về thói quen sử dụng mạng xã hội.

Ngày 12/1, tài khoản Twitter The Rabbit Hole đăng kết quả khảo sát năm 2021 do Trung tâm Khảo sát về Cuộc sống tại Mỹ (SCAL) thực hiện, trong đó cho thấy các vòng kết nối xã hội của mọi người bị thu hẹp trong ba thập kỷ qua và "sự suy giảm tình bạn" tăng rõ rệt, nhất là ở nam giới. "Khuynh hướng xa lánh xã hội khiến mọi người trở nên cô đơn hơn. Đó là vấn đề lớn", The Rabbit Hole nói.

Sau đó, Musk đăng lại tweet của tài khoản trên kèm bình luận: "Có lẽ chúng ta nên dành ít thời gian hơn cho mạng xã hội?". Tuy nhiên, ông không nhận xét gì thêm.

Business Insider đánh giá, việc Musk đặt câu hỏi về thói quen sử dụng mạng xã hội khá bất ngờ. Tỷ phú Mỹ mới mua Twitter được vài tháng, đồng thời cũng là người sử dụng mạng xã hội một cách cuồng nhiệt, thường xuyên đăng nội dung trên đó.

Elon Musk sử dụng smartphone tại một sự kiện của SpaceX. Ảnh: AP

Theo thống kê của Business Insider tháng 11 năm ngoái, Musk đã tweet trung bình mỗi tiếng một lần trong ba tuần đầu sau khi tiếp quản Twitter từ 28/10. Thời gian sau đó, ông cũng thường xuyên có mặt trên nền tảng, chủ yếu đưa ra các retweet phản hồi người khác.

Năm ngoái, Musk nói trong chương trình podcast Full Send rằng ông muốn bỏ "thói quen khủng khiếp" là kiểm tra smartphone mỗi khi thức dậy vào buổi sáng và chuyển sang tập thể dục trong ít nhất 20 phút rồi mới sử dụng điện thoại. Tuy vậy, hiện không rõ Musk có tuân thủ nguyên tắc do chính ông đặt ra hay không.

Tỷ phú Mỹ không phải là trường hợp ngoại lệ. Nghiên cứu của IDC Research năm 2021 cho thấy 80% người dùng smartphone xem điện thoại trong vòng 15 phút đầu tiên sau khi ngủ dậy.

Elon Musk nổi tiếng cuồng việc. Ông thường đi ngủ vào 3h sáng và tỉnh giấc vào 9h30. Musk nói thói quen xem smartphone xuất phát từ việc ông thường xuyên căng thẳng. Ông muốn chắc chắn không bỏ lỡ bất kỳ tình huống khẩn cấp nào của công ty khi đang ngủ.

"Tôi điều hành cả SpaceX và Tesla. Vì thế, có nhiều việc xảy ra nửa đêm", ông giải thích trên podcast năm ngoái.

Bảo Lâm