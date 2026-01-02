Musk: Neuralink sẽ 'phẫu thuật gần như tự động' năm nay

Elon Musk thông báo những mục tiêu mới của công ty Neuralink do ông đồng sáng lập, trong đó có quy trình phẫu thuật tự động.

"Neuralink sẽ bắt đầu sản xuất số lượng lớn thiết bị giao tiếp não - máy tính và chuyển sang quy trình phẫu thuật tối ưu hóa, gần như hoàn toàn tự động trong năm 2026", tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 31/12/2025 nhưng không mô tả chi tiết.

Bên dưới bài đăng liệt kê những thành tích của công ty năm qua, như các đợt thử nghiệm lâm sàng ở Anh và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, lần đầu thực hiện quy trình cấy ghép chip não bên ngoài nước Mỹ, ra mắt robot phẫu thuật thế hệ mới sở hữu nhiều tính năng hiện đại, cùng mục tiêu xây dựng quy trình cấy ghép tương tự LASIK, có thể hoàn tất trong vài phút với độ an toàn cao.

Neuralink chưa lên tiếng về thông tin.

Noland Arbaugh, người đầu tiên được ghép chip não của Neuralink năm 2024. Ảnh: Neuralink

Neuralink được Elon Musk đồng sáng lập năm 2016 cùng 7 thành viên khác, nhưng đa số đã rời đi. Tỷ phú Mỹ có tham vọng lớn khi tin Neuralink sẽ thay đổi thế giới, mở ra tiềm năng thần giao cách cảm. Năm 2019, ông nói con người sẽ "hợp nhất và đạt được sự cộng sinh với AI". Dù vậy, giới bảo mật lo ngại hệ thống có thể bị hacker tấn công.

Musk khẳng định mục tiêu của Neuralink không chỉ mang đến khả năng sinh hoạt bình thường cho người bị tổn thương thần kinh, mà còn nhằm cải thiện năng lực tự nhiên của con người. Ông nói rằng người dùng Neuralink sẽ có khả năng thị giác vượt trội người bình thường trong tương lai.

Điệp Anh (Theo Reuters)