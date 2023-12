Musk dành lời thô tục cho nhà quảng cáo tẩy chay X

Tỷ phú Elon Musk phản ứng trước việc X bị tẩy chay, cho rằng các thương hiệu lớn đang cố hạ bệ nền tảng này.

Trong sự kiện DealBook Summit 2023 tại New York hôm 29/11, Musk đã dùng cụm từ "Go f**k yourself" (Hãy biến đi) với những nhà quảng cáo rời bỏ X. Phát ngôn của ông khiến MC Andrew Ross Sorkin và cả khán phòng trở nên im lặng. Ngay sau đó, Musk tiếp tục nhắc lại cụm từ trên và nói "Xin chào Bob", ám chỉ CEO Disney Bob Iger - người vừa phát biểu trước đó - là một trong những người đầu tiên quay lưng với X.

Tỷ phú cũng cho rằng người hâm mộ ông sẽ trả đũa bằng cách không sử dụng sản phẩm, khiến các đơn vị này chịu thiệt. "Cả thế giới sẽ biết những nhà quảng cáo đã giết chết công ty và chúng tôi sẽ ghi lại điều đó một cách chi tiết", ông nói. "Tôi không sợ bị ghét. Hãy cứ ghét bỏ đi".

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 30/11, Linda Yaccarino, CEO X, tuyên bố lời nói của Musk đại diện cho quan điểm của công ty. Bà cho rằng X đang tạo điều kiện phát triển tự do về thông tin, do đó có thể khiến một số thấy khó chịu.

"Nền tảng cho phép mọi người đưa ra quyết định của riêng mình. X có một cộng đồng người dùng mạnh mẽ và luôn chào đón các đối tác tin tưởng vào công việc của chúng tôi", Yaccarino nói.

Làn sóng rút quảng cáo khỏi X diễn ra đầu tháng 11 khi tỷ phú Mỹ bày tỏ đồng thuận với một nội dung mang tính phân biệt sắc tộc. Musk sau đó xin lỗi về hành động của mình: "Đó là một trong những điều ngu ngốc nhất tôi từng làm trên mạng xã hội X".

Dù vậy, hàng loạt thương hiệu lớn vẫn chọn rời bỏ, như Disney, IBM, Warner Bros, Paramount Global, Lions Gate Entertainment. Ngoài ra, 200 đơn vị quảng cáo khác cũng dừng hoặc đang xem xét dừng hoạt động trên X. Theo New York Times, những biến động vừa qua có thể khiến công ty của Musk thiệt hại 75 triệu USD doanh thu quảng cáo tính đến cuối năm.

Các số liệu gần đây cho thấy mảng quảng cáo của X đang đi xuống, nhất là tại thị trường Mỹ. Thống kê của hãng marketing Guideline, dựa trên số liệu của các hãng quảng cáo lớn, cho thấy trong giai đoạn tháng 9/2022 - 8/2023, chi tiêu cho quảng cáo trên X tại Mỹ giảm 54%. Trong khi đó, TikTok tăng 72%, Reddit tăng 21%, Facebook và Instagram tăng 2%.

Một số lãnh đạo của các hãng quảng cáo lớn cho biết họ vẫn chưa thấy xu hướng quay trở lại X. Vào tháng 9, Musk định giá công ty giảm khoảng 24 tỷ USD so với mức ông mua năm ngoái.

Hoàng Giang