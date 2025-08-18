Muse Clinic khai trương cơ sở mới tại TP HCM

Sau hơn 7 năm hoạt động, Muse Clinic - phòng khám thẩm mỹ 100% vốn đầu tư Hàn Quốc - ra mắt cơ sở mới tại phường Xuân Hòa, TP HCM.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của Muse Clinic lẫn tham vọng trở thành "trung tâm trẻ hóa da công nghệ cao hàng đầu trong nước". Cơ sở mới gồm 6 tầng, bố trí hầm đậu xe rộng thoáng, khu tiếp đón sang trọng và VIP Lounge đảm bảo sự riêng tư.

Thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách Hàn, đề cao sự tinh tế mà gần gũi. Phòng khám cũng nâng cấp toàn diện hệ thống thiết bị - từ máy trẻ hóa Thermage FLX, Ultherapy, Hifu Shurink, InMode Lifting đến liệu trình Skin Booster, đồng thời nhập các sản phẩm làm đẹp từ Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu.

Cơ sở mới tọa lạc tại 242G-244-246 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP HCM. Ảnh: Muse Clinic

Tại lễ khai trương, bà Jang Hyang Mi - CEO Muse Clinic - cho biết bước sang giai đoạn mới cùng diện mạo mới, đơn vị cam kết tiếp tục duy trì, phát huy sứ mệnh "mang đến vẻ đẹp chuẩn Hàn cho người Việt".

Còn TS.BS Choi Hang Seok, Viện trưởng Muse Clinic tại Việt Nam, đề cao phương châm "khác biệt từ khám - phân tích chuyên sâu kết hợp phác đồ cá nhân hóa" nhằm tăng hiệu quả trẻ hóa tự nhiên, bền lâu.

Lãnh đạo, khách mời cắt băng khánh thành tòa nhà mới, sáng 16/8. Từ phải qua: ông Hong Seong Beom - Chủ tịch Seouleaguer; ông Lee Jeong Hoon - Viện trưởng bệnh viện thẩm mỹ Seouleaguer; ông Seo Taewan - đại diện Daewon Việt Nam; bà Jang Hyang Mi - CEO Muse Clinic Vietnam; ông Jeong Jun Gyu - Giám đốc Tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư của Chính Phủ Hàn Quốc tại TP HCM; nhà sáng tạo nội dung Binixxam. Ảnh: Muse Clinic

Giám đốc điều hành Võ Thị Huỳnh Duyên khẳng định giá trị nền tảng Muse từ cơ sở cũ vẫn được giữ nguyên và nâng tầm theo quy trình chuẩn Hàn. "Dịch vụ chuyên nghiệp, công nghệ mới nhất... tất cả hợp thành Muse Medical Center. Đó cũng là cách chúng tôi đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao", bà Duyên nói.

Mừng cơ sở mới đi vào hoạt động, đơn vị tổ chức Grand Re-Opening - chuỗi ưu đãi, hoạt động tri ân khách hàng đã đồng hành suốt thời gian qua. Theo đó, khi dự lễ khai trương, mọi cá nhân có cơ hội nhận quà tặng, ấn phẩm đặc trưng thương hiệu.

Đơn vị đầu tư hệ thống máy trẻ hóa, trong đó có Thermage FLX. Ảnh: Muse Clinic

"Hơn 7 năm cải thiện diện mạo cho hàng chục nghìn người, chúng tôi vui khi phần nào thay đổi định nghĩa làm đẹp, giúp mọi người hướng tới vẻ tự nhiên, bền vững. Tôi tin mỗi cá nhân đến Muse đều tìm thấy phiên bản đẹp nhất của chính mình", CEO Jang Hyang Mi nói thêm.

Đông Vệ