Murakami ra tập truyện ngắn mới

"First Person Singular" là tuyển tập truyện ngắn thứ năm. Các tác phẩm là "Cream", "On a Stone Pillow", "Charlie Parker Plays Bossa Nova", "With the Beatles", "Confessions of a Shinagawa Monkey", "Carnaval", "The Yakult Swallows Poetry Collection" và "First Person Singular". Dịch giả Philip Gabriel tiếp tục chuyển ngữ sang tiếng Anh. Ảnh: harukimurakami.