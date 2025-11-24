Mường Thanh trao giải cho cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi

Tập đoàn Mường Thanh trao giải cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh" mùa 4 cho 25 tác phẩm đạt giải, chiều 22/11.

Cuộc thi là hoạt động thường niên do Tập đoàn Mường Thanh tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho thiếu nhi và lan tỏa tình yêu quê hương thông qua hội họa. Năm nay, chương trình ghi nhận sự tăng trưởng về cả quy mô và chất lượng bài dự thi.

Hội trường Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em". Ảnh: Mường Thanh

Ban tổ chức cho biết chủ đề "Việt Nam trong mắt em" nhận được sự hưởng ứng lớn của các em nhỏ. Những tác phẩm gửi về thể hiện góc nhìn về quê hương qua những hình ảnh quen thuộc như mái đình, biển xanh, ruộng bậc thang, phố thị hay những nét sinh hoạt truyền thống. Nhiều bài dự thi được đánh giá cao nhờ cách diễn đạt cảm xúc rõ ràng và khả năng quan sát tinh tế.

Đại diện Tập đoàn Mường Thanh phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Mường Thanh

Sau quá trình đánh giá, ban tổ chức đã chọn ra 3 giải nhất, 7 giải nhì và 15 giải ba. Trong đó, giải nhất thuộc về Nguyễn Hà Vy (9 tuổi, Hà Nội) với tác phẩm "Vinh quy bái tổ", Nguyễn Ngọc Linh (13 tuổi, Ninh Bình) với "Việt Nam trong mắt em - Hành trình yêu thương và tự hào" và Nguyễn Minh Khang (9 tuổi, Bắc Ninh) với "Tuổi thơ Việt Nam hạnh phúc với những trò chơi dân gian, truyền thống".

"Em rất vui vi cuộc thi đã tạo cơ hội để em thể hiện đam mê hội họa và gửi gắm tình yêu quê hương qua từng nét vẽ. Giải thưởng này sẽ là động lực để em tiếp tục theo đuổi nghệ thuật trong tương lai", bạn Nguyễn Hà Vy chia sẻ.

Các thí sinh đạt giải quán quân cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em" mùa 4. Ảnh: Mường Thanh

Anh Phạm Tuấn ở Hải Phòng, phụ huynh đã từng có con tham gia ở nhiều mùa trước đánh giá cao những hoạt động văn hóa - giáo dục mà Tập đoàn Mường Thanh đã và đang làm cho thiếu nhi. "Đây là một sân chơi bổ ích, giúp các con rèn luyện tư duy sáng tạo, bày tỏ tình yêu quê hương và là dịp để các gia đình thêm gắn kết", anh Tuấn chia sẻ.

Các thí sinh đạt giải triển vọng cuộc thi vẽ tranh "Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em" mùa 4. Ảnh: Mường Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện tập đoàn Mường Thanh kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục trở thành hoạt động thường niên và có thể mở rộng quy mô trong những mùa tới, hướng đến việc thu hút thêm thí sinh trong và ngoài nước để cùng tôn vinh, lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam.

Mường Thanh là tập đoàn khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp duy trì các chương trình văn hóa - giáo dục dành cho trẻ em.

Theo ban tổ chức, việc duy trì cuộc thi vẽ tranh nhiều năm liên tiếp cho thấy nhu cầu và sự quan tâm thực sự của trẻ em đối với nghệ thuật. Những phản hồi tích cực từ phụ huynh và thí sinh là cơ sở để đơn vị tiếp tục phát triển hoạt động này trong thời gian tới, hướng đến mở rộng quy mô và tiếp cận thêm nhiều địa phương.

Minh Ngọc