Mường Thanh tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi

Hệ thống khách sạn Mường Thanh tổ chức cuộc thi "Du lịch cùng Mường Thanh" mùa 4, nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình và tôn vinh vẻ đẹp đất nước.

Tác phẩm tranh đạt giải Nhất "Du lịch cùng Mường Thanh" mùa 2. Ảnh: BTC

Trong buổi lễ phát động cuộc thi mùa 4, bà Lê Thị Thu Nguyệt, đại diện Tập đoàn Mường Thanh, nhấn mạnh cuộc thi năm nay là một hoạt động văn hóa thiết thực, gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật, còn là cách để giáo dục thế hệ tương lai bằng cảm hứng và sự sáng tạo.

Thông qua cuộc thi, vị đại diện mong muốn các em nhỏ thể hiện tình cảm và mong ước về một Việt Nam tươi đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Năm nay, cuộc thi diễn ra với chủ đề "Việt Nam trong mắt em", khuyến khích trẻ em tự do thể hiện suy nghĩ về quê hương từ thiên nhiên đến văn hóa và khát vọng hòa bình. Ban tổ chức hy vọng qua góc nhìn trẻ thơ, hình ảnh Việt Nam sẽ được thể hiện sinh động và sâu sắc.

Các em nhỏ đoạt giải Triển vọng mùa 3 Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhận được sự quan tâm từ phụ huynh, nhà trường và các câu lạc bộ nghệ thuật trên toàn quốc. Điều này chứng tỏ sức hút của cuộc thi và niềm tin cộng đồng dành cho hoạt động mang tính giáo dục cao.

Để bảo đảm tính chuyên môn cũng như sự công bằng cho tất cả thí sinh, ban giám khảo gồm các họa sĩ uy tín, từng tham gia chấm nhiều cuộc thi vẽ tranh lớn trong nước, có kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực hội họa.

Đặc biệt, cơ cấu giải thưởng đa dạng nhằm ghi nhận tài năng và cố gắng của các em, đồng thời khích lệ đam mê hội họa, sáng tạo.

Sau ba năm tổ chức, chương trình thu hút hàng nghìn tác phẩm và lan tỏa thông điệp về hòa bình và tinh thần nhân văn.

Thanh Thư