Mường Thanh sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án tại huyện Thanh Oai cũ

Hà NộiChủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản cam kết tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại xã Tam Hưng (thuộc huyện Thanh Oai cũ).

Thông tin này được ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh nêu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Tam Hưng chiều 20/8. Tam Hưng là đơn vị hành chính hợp nhất của các xã thuộc huyện Thanh Oai trước đây như Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy và Thanh Văn.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng chậm trễ. Theo ông Thái, chính quyền sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Trước đề nghị này, ông Lê Thanh Thản cam kết Tập đoàn Mường Thanh sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Khu đô thị Mỹ Hưng có diện tích 182 ha là quỹ đất thanh toán cho dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập Hà Nội), một phần trong dự án khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên, do không đủ tiềm lực tài chính và gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ bất động sản đóng băng, dự án này bị bỏ hoang nhiều năm. Đến 2016, Tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản đã chi khoảng 3.500 tỷ đồng mua lại dự án. Khi đó, tập đoàn này đặt mục tiêu đưa Thanh Hà thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam.

Xã Tam Hưng mới có diện tích 29,45 km2, dân số khoảng 39.000 người. Khu vực này nằm ở cửa ngõ phía nam Thủ đô, cách trung tâm TP Hà Nội hơn 20 km.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng, xã đang tập trung quy hoạch phân khu, vùng, hướng tới hình thành các khu đô thị thông minh dọc trục giao thông quan trọng, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ. Một số dự án lớn được định hướng như khu đô thị phía tây đường vành đai 4 (gần 1.000 ha), khu đô thị Mỹ Hưng.

Anh Tú