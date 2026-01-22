Mường Thanh ra mắt bộ quà Tết hương vị xưa

Tập đoàn Mường Thanh giới thiệu bộ quà Tết lấy cảm hứng từ phong vị xưa, gồm các loại bánh quy, kẹo nougat, kẹo ngũ cốc.

Theo đại diện đơn vị, các loại bánh kẹo năm nay có công thức chế biến để phù hợp với xu hướng sống xanh. Thay vì độ ngọt đậm sản phẩm trong bộ quà được gia giảm lượng đường để tạo hậu vị thanh tao. Sự thay đổi này nhằm mục đích tạo ra những món quà không chỉ để thưởng thức bên tách trà xuân mà còn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng hiện đại.

Bộ quà tặng "Chạm vào ký ức" vừa được Mường Thanh ra mắt. Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh

Danh mục sản phẩm trong bộ quà Tết năm nay có sự kết hợp giữa nguyên liệu dân dã và phong cách chế biến mới. Kẹo ngũ cốc giữ độ giòn và vị bùi của các loại hạt, gợi nhớ đến những thức quà quê quen thuộc. Bên cạnh đó, kẹo Nougat hoa hồng lại mang đến sự thay đổi với kết cấu mềm mại và hương thơm đặc trưng. Các dòng bánh quy cũng được đa dạng hóa với nhiều lựa chọn như bánh quy trà xanh việt quất, bánh quy chuối và bánh quy Red Velvet sô cô la. Nếu như vị trà xanh và việt quất hướng đến sự tươi mới, thì bánh quy chuối lại khai thác hương vị từ loại trái cây phổ biến trong đời sống hằng ngày của người Việt. Cuối cùng, dòng Red Velvet sô cô la hoàn thiện bộ sưu tập với màu sắc đặc trưng của ngày Tết nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí ít ngọt.

Bộ quà tặng từ các loại bánh, kẹo truyền thống của Mường Thanh. Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh

Về phân khúc giá, các sản phẩm bánh kẹo lẻ niêm yết từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng. Mức giá được đánh giá là phù hợp với khả năng chi tiêu của đa số khách hàng, từ nhu cầu sử dụng trong gia đình đến làm quà biếu tặng đối tác, người thân. Thời gian áp dụng cho các sản phẩm này kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12, tạo sự linh hoạt cho người mua trong suốt cả năm thay vì chỉ tập trung vào cao điểm Tết Nguyên đán.

Kẹo nougat được làm từ nhiều loại hoa quả sấy và marshmallow. Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh

Tập đoàn Mường Thanh đầu tư vào các sản phẩm quà tặng mang đậm tính bản sắc nằm trong chiến lược dài hạn. Đơn vị này cho biết mỗi sản phẩm được giới thiệu ra thị trường đều hướng đến mục tiêu nâng niu các giá trị văn hóa Việt, giúp người dùng tìm thấy sự gắn kết giữa nhịp sống hiện đại và những truyền thống lâu đời.

Thông qua việc cải tiến hương vị và chuẩn hóa quy trình sản xuất, Mường Thanh kỳ vọng bộ quà Tết năm nay sẽ trở thành cầu nối mang những cảm xúc tích cực đến với mọi nhà. Đây không chỉ là câu chuyện về thưởng thức vị giác mà còn là hành trình gìn giữ những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người Việt mỗi dịp xuân về.

Thanh Thư