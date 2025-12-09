Mường Thanh khởi động mùa lễ hội với thực đơn Á - Âu

Hệ thống khách sạn Mường Thanh kích hoạt chuỗi hoạt động cuối năm chủ đề "Wishmas", tập trung vào trải nghiệm ẩm thực và không gian check-in đồng bộ.

Đón đầu nhu cầu du lịch và tổ chức tiệc cuối năm tăng cao, Tập đoàn Mường Thanh triển khai chiến dịch lễ hội với thông điệp "Wishmas - Nguyện ước diệu kỳ Happy New Year 2026".

Chuỗi hoạt động kéo dài từ nay đến hết dịp Tết Dương lịch, với điểm kết là đêm tiệc đón năm mới được tổ chức tại các khách sạn thành viên. Thay vì chỉ tập trung vào các chương trình khuyến mại phòng nghỉ đơn thuần, năm nay đơn vị chú trọng đầu tư vào trải nghiệm cảm xúc và không gian văn hóa, nhằm thu hút đa dạng đối tượng khách hàng từ khách lưu trú đến người dân địa phương.

Khách hàng tham gia sự kiện lễ thắp sáng cây thông Noel tại hệ thống Mường Thanh. Ảnh: Mường Thanh

Từ đầu tháng 12, sảnh chính của các khách sạn trên toàn hệ thống đồng loạt thay đổi diện mạo. Điểm nhấn của không gian là những cây thông Noel trang trí theo tông màu vàng kim chủ đạo. Theo đại diện Mường Thanh, màu sắc này không chỉ mang không khí lễ hội đặc trưng, còn tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng, phù hợp với tiết trời mùa đông. Các khu vực check-in được bố trí đan xen với không gian sảnh chờ, kết hợp cùng âm nhạc Giáng sinh nhằm tạo ấn tượng thị giác và thính giác ngay khi du khách bước chân vào.

Trọng tâm của mùa lễ hội năm nay là sự thay đổi trong trải nghiệm ẩm thực với concept "Joy Feast - Mỹ vị Lễ hội". Thực đơn được thiết kế dựa trên sự giao thoa giữa phong cách ẩm thực phương Tây và khẩu vị người Việt. Các món ăn đặc trưng của dịp Giáng sinh như gà tây nướng, sườn cừu xốt hương thảo, thăn bò xốt rượu vang hay cá hồi hun khói kem cheese đều xuất hiện trên bàn tiệc. Bên cạnh đó, các đầu bếp cũng đưa vào thực đơn những nguyên liệu quen thuộc như tôm nướng bơ tỏi thảo mộc, tạo nên sự phong phú trong lựa chọn cho thực khách.

Thực đơn Giáng sinh tại chuỗi khách sạn Mường Thanh. Ảnh: Mường Thanh

Đại diện bộ phận ẩm thực của khách sạn cho biết, điểm khác biệt nằm ở cách chế biến và gia giảm gia vị. Các món ăn Âu được tinh chỉnh để giữ được sự tinh tế nguyên bản nhưng vẫn gần gũi, dễ thưởng thức cho khách hàng nội địa. Ngoài ra, thức uống đặc trưng là rượu vang nóng nấu cùng quế và hồi cũng được phục vụ xuyên suốt mùa lễ hội. Hương vị thảo mộc ấm nóng của loại đồ uống này được xem là "chất xúc tác" phù hợp cho những bữa tiệc đoàn viên hoặc gặp gỡ đối tác dịp cuối năm.

Rượu vang đỏ với hương thơm quế, hồi được khách sạn phục vụ trong thực đơn Giáng sinh. Ảnh: Mường Thanh

Nằm trong chuỗi hoạt động "Wishmas", sự kiện lễ thắp sáng cây thông Noel sẽ được tổ chức cùng một thời điểm tại tất cả chi nhánh. Đây là hoạt động thường niên mang tính biểu tượng của thương hiệu, không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2026, còn là dịp để đơn vị tri ân khách hàng và đội ngũ nhân viên.

Thông qua việc kết hợp giữa không gian lễ hội phương Tây và phong cách phục vụ hiếu khách của người Á Đông, Mường Thanh khẳng định chiến lược "hòa nhập nhưng không hòa tan". Đại diện tập đoàn chia sẻ, việc chuẩn hóa dịch vụ và đồng bộ trải nghiệm lễ hội trên toàn hệ thống là bước đi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Đơn vị kỳ vọng chuỗi sự kiện này không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách, còn góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu khách sạn Việt hiện đại, biết cách làm mới và bắt nhịp với các xu hướng văn hóa thế giới", vị đại diện nói.

Thanh Thư