Muốn từ chối họ hàng bên vợ ở nhờ nhà tôi

Vợ chồng tôi ngoài 40 tuổi, sống cùng hai con (học cấp một và cấp hai) tại một căn nhà nhỏ ở vùng ven TP HCM. Ngôi nhà này trước kia do cha mẹ vợ đứng tên, nhưng vì làm ăn thua lỗ nên chuyển nhượng lại cho vợ chồng tôi từ năm 2014 để trả nợ. Tuy đã sang tên nhưng ba mẹ vợ và em út vẫn ở chung với chúng tôi đến năm 2024 mới dọn ra Long An ở riêng. Tiền mua đất do một dì ở nước ngoài cho, còn tiền xây nhà có phần đóng góp từ vợ chồng tôi.

Sau khi ông bà dọn đi, chúng tôi tiếp tục cải tạo, xây thêm tầng để có không gian sinh hoạt cho con cái. Vấn đề phát sinh là họ hàng bên vợ gồm hai dì và bà ngoại (bà cố của các cháu) thường xuyên về nước và tá túc tại nhà chúng tôi mỗi lần về chơi. Họ là người thân, lại thương cháu, hay gửi tiền hỗ trợ chuyện học hành, mua sắm bên nhà vợ nên ba mẹ vợ rất quý mến. Tuy nhiên, mỗi lần họ về là nhà cửa trở nên chật chội, sinh hoạt bị đảo lộn, chưa kể khách khứa tới lui, ăn uống ồn ào suốt cả ngày.

Năm nay họ chuẩn bị về chơi tiếp, ngặt nỗi nhà mới của ba mẹ vợ đang ở có diện tích nhỏ, lại là xóm lao động, thường xuyên ồn ào vì nhậu nhẹt, hát hò, đánh nhau... nên không phải môi trường lý tưởng để bà cố ở lại lâu ngày. Chúng tôi từng đề xuất thuê chỗ khác như căn hộ hay nhà riêng để người thân ở thoải mái hơn, nhưng thời gian lưu trú ngắn (khoảng một tháng) rất khó tìm, hoặc chi phí thuê theo ngày quá cao (tổng thuê một tháng hơn 20 triệu đồng). Vì vậy, ba mẹ vợ lại mong muốn họ hàng tiếp tục ở tại nhà chúng tôi như mọi lần.

Tôi làm việc tại nhà, tính cách hướng nội, con cái cũng lớn và cần không gian học tập riêng nên cảm thấy rất áp lực. Vợ tôi lại mềm lòng, khó từ chối người thân, đang nghiêng về phương án tiếp tục đón họ về ở chung. Hai hôm nay vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện này. Tôi rất mong nhận được chia sẻ và lời khuyên chân thành từ quý độc giả, trong hoàn cảnh như thế này, nên xử lý ra sao để vừa giữ gìn mối quan hệ thân tộc, vừa bảo vệ được không gian sống của gia đình nhỏ? Chân thành cảm ơn.

Quốc Hưng