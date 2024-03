Muốn từ bỏ thuốc lào vì con gái sắp chào đời

Tôi 30 tuổi, biết hút thuốc lào từ khi học lớp tám, mỗi ngày chỉ hút ba đến năm lần.

Nếu so sánh với những người khác thì tôi hút ít, nhưng nếu không hút tôi không chịu được. Mỗi lần quyết tâm bỏ thuốc, chỉ cần từ sáng tới trưa không hút là tôi cảm giác rất bứt rứt trong người. Có điều tôi hút thuốc lào hay bị say, hầu như hút lần nào là say lần đấy.

Nhiều khi đi làm hút một điếu, tôi cảm giác làm việc không được tập trung hoặc sợ có ai nhìn thấy mình trong tình trạng say thuốc thì rất ngại. Rồi hơn một tháng nữa tôi sẽ đón con gái ra đời. Công việc tôi làm thường xuyên tiếp xúc với người hút thuốc. Giờ phải làm sao để bỏ được thuốc lào, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hưng Nguyễn

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.