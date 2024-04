Muốn tìm một mối quan hệ cởi mở

Tiêu chí phù hợp như thế nào anh chưa vội tìm, mà anh muốn tìm hiểu một người thành thật với bản thân và thành thật với người khác

Sau khi trò chuyện với một vài người mà chưa đạt được kết quả gì thì anh có suy nghĩ nguyên nhân không phải do hai bên chưa tốt, mà do thiếu sự trò chuyện sâu sắc, do chưa đủ sự cởi mở, thẳng thắn. Việc tìm hiểu là cả hai bên đều phải cởi mở, đều phải bày tỏ bản thân một cách rõ ràng, chân thật nhất để đối phương hiểu rõ hơn về mình chứ không phải là một bên mở còn một bên thì đóng, không phải là trò chơi đuổi hình bắt chữ để người kia đi đoán suy nghĩ của mình. Càng không phải trò thách thức sự kiên nhẫn, đo lường sự nhiệt tình của người khác. Không phải cuồng si, bất chấp để theo đuổi, để dành lấy sự cảm mến của đối phương, sự si mê ấy không phải là minh chứng cho tình cảm chân thành. Ở độ tuổi trưởng thành thì không có chuyện ai chờ đợi ai mãi mà bỏ lỡ thì sẽ mất, người ta sẽ không theo đuổi mù quáng khi không nhận thấy đối phương thực sự muốn hiểu mình.



Tìm hiểu chính là dám bày tỏ bản thân để đối phương hiểu, là có khả năng lắng nghe, cảm nhận từ vị trí của đối phương, suy nghĩ điều gì thì dám nói ra điều đó. Bản thân còn chưa dám thành thật với chính mình thì làm sao người khác hiểu được. Đừng bắt đối phương phải kiên nhẫn, phải có nghĩa vụ đi tìm câu trả lời cho tất cả những gì mình không nói ra nhưng lại mong được hiểu. Những gì anh đúc kết được, một mối quan hệ dù đã kéo dài nhưng vẫn đổ vỡ là do sự mất kết nối, do một bên đã đóng đi cánh cửa giao tiếp với người khác chứ không hẳn là thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu. Anh có thể kiên nhẫn lắng nghe một người đang trong cơn trầm cảm nhưng không thể dành sự kiên nhẫn này cho một người không muốn nói cũng không muốn nghe.



Nếu em dám trò chuyện một cách cởi mở, thẳng thắn và chủ động tìm hiểu thì hãy cho anh phản hồi. Một mối quan hệ kết thúc tốt đẹp khi cả hai bên chọn dừng lại lúc đã hiểu rõ về nhau, nhưng thật đáng tiếc nếu phải dừng lại khi còn chưa thực sự bắt đầu. Không phải chúng ta không có cơ hội mà đang bỏ qua rất nhiều cơ hội.

