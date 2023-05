Muốn thoát nghèo nhưng tôi thiếu tiền, thiếu cả tự tin

Trong tôi luôn có ngọn lửa thôi thúc tìm cách kiếm tiền để có thể sống thoải mái, có khoản dự phòng khi ốm đau, đầu tư cho con cái.

Chồng 37 tuổi, còn tôi 33, làm may gia công tại nhà, thu nhập chỉ đủ sống, đang thuê trọ tháng 4 triệu, không dư dả. Trước đây, chồng làm kỹ thuật tại chung cư, năm 2020 bị gãy chân, công ty cho nghỉ không lương nên tôi đề nghị anh ở nhà giúp vợ làm và chăm sóc con lúc đó được 7 tháng tuổi. Thu nhập cả nhà cũng nhỉnh hơn chút so với khi anh còn đi làm.

Bất ngờ giữa năm 2020, lượng khách tăng đột biến, tôi vay 200 triệu mua hai máy mới, thuê thợ may thời vụ, tuy doanh thu khá cao nhưng vẫn không gom được tiền gốc, chỉ trả lãi hàng tháng 2 triệu đến giờ. Giữa năm 2022, chủ nhà đòi lại nhà, cộng thêm nhiều hàng, tôi quyết định thuê nhà rộng hơn tháng 7,5 triệu, vay 45 triệu mua thêm máy, thuê thợ làm để nhanh ra hàng. Ai ngờ gần cuối năm 2022 , nguồn hàng ít dần, chỉ còn hai vợ chồng làm. Thêm khoản nợ 100 triệu khi giãn cách do dịch, không có khoản dự phòng, vay tiền về ăn tiêu, trong đó có 70 triệu vay cho chồng kinh doanh riêng nhưng do dịch và anh không có thời gian tập trung làm nên thâm dần vào vốn.

Trước đây, khi chưa lấy chồng, tôi từng kinh doanh nhưng thất bại, gây nợ 400 triệu, may mắn có bố mẹ gánh cho. Khi lấy chồng, bố mẹ cho mảnh đất hiện tại trị giá khoảng 1,3 tỷ, giấy tờ tay. Tuy nhiên tôi nói chuyện với chồng là do bản thân gây nợ 400 triệu nên dù sau này có bán hay xây nhà cũng phải trả bố mẹ khoản nợ đó. Hiện tại tôi cảm giác khá bức bí do thu nhập không cao, lúc nào gia đình cũng trong tình trạng co kéo, tiết kiệm. Trong tôi luôn có ngọn lửa thôi thúc là phải tìm cách khác để kiếm tiền, phải kinh doanh để có thể sống thoải mái, có khoản dự phòng khi ốm đau và đầu tư cho con cái. Thật sự tôi học không giỏi, tính toán cũng không nhanh nhạy lắm, có lúc chỉ cần kiếm tiền vừa đủ thôi, cốt là được sống bình yên bên gia đình. Tuy vậy khi thấy ba mẹ bệnh mà mình không có tiền phụ giúp, muốn cho con học cái này cái kia, đi du lịch để vui chơi, tôi lại thấy mình kém kỏi, khiến con phải khổ, gần 40 tuổi rồi mà ba mẹ hai bên vẫn phải lo.

Tôi đang ấp ủ dự định là xây dựng kênh bán hàng thời trang qua mạng xã hội, vì gia đình có truyền thống về ngành may mặc và tôi cũng chỉ tự tin hiểu biết về mỗi ngành này. Tuy vậy, phải có khoản đầu tư ban đầu. Tôi định bán đất lấy tiền đầu tư, một phần trả nợ, còn lại mua miếng đất nhỏ ở tỉnh, nhưng bất động sản hiện nay rất khó bán. Còn nếu vay mượn, thật sự tôi không thể trả lãi. Chồng tôi sợ kinh doanh thất bại lại bay mất miếng đất và không biết bao giờ mới gầy dựng lại được. Rất mong các anh chị có kinh nghiệm cho tôi xin lời khuyên. Tôi cảm ơn.

