Muốn phẫu thuật thẩm mỹ lần nữa

Tôi 30 tuổi, độc thân, có công ty riêng, cuộc sống khá đầy đủ thoải mái. Sau khi trừ mọi chi phí, thu nhập của tôi khoảng vài trăm triệu đồng mỗi tháng.

Tôi xuất thân từ vùng núi phía Bắc, hoàn cảnh gia đình nghèo khổ nên vào TP HCM học và làm việc từ năm 17-18 tuổi. Tuổi thơ cơ cực, nghèo khổ nên chưa bao giờ tôi tự tin về bản thân cũng như ngoại hình. Từ khi sinh ra, hai mắt tôi đã không đều nhau, ngoại trừ cha mẹ thì ai cũng gọi tôi là "con bé mắt lé". Hễ tôi làm gì sai hoặc khi không vừa ý họ là họ hét vào mặt tôi với những câu nói nặng nề, độc ác, khiến tôi tổn thương và đau khổ. Cả tuổi thơ cho đến trước khi được phẫu thuật cắt mí mắt, chưa bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào mắt ai vì sợ hãi nếu họ nhìn thấy khuyết điểm của mình.

Năm 21 tuổi, khi để dành được 10 triệu đồng đầu tiên, tôi quyết định đi cắt mí. May mắn thay, mắt tôi hai bên to nhỏ không đều nhưng có độ dài và lòng mắt đen láy, khi cắt mí đều nhau thì trở nên to tròn và đẹp. Từ đó tôi có thêm động lực, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp gia đình, nuôi em ăn học, nuôi luôn mơ ước thay đổi diện mạo. Vậy là lần lượt tôi cắt mí mắt, nâng mũi, độn cằm, lần nào cũng phải gây mê. Khuôn mặt của tôi trở nên xinh đẹp, vóc dáng dong dỏng, mảnh mai, ăn mặc đúng cách, những điều đó khiến tôi trở nên tự tin và dạn dĩ hơn rất nhiều. Cộng với tôi làm việc có năng lực và chăm chỉ nên được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, thăng tiến trong công việc.

Lần đầu tiên trong đời khi học Anh văn có một bạn trai miêu tả tôi là cô gái có đôi mắt đẹp. Công việc tốt và tôi kiếm được nhiều tiền, đủ xây cho ba mẹ một căn nhà khang trang, đủ nuôi cho em trai học đại học tại TP HCM. Tôi trở thành trụ cột gia đình từ đó. Khi bước ra mở công ty riêng, áp lực công việc quá lớn, sáng tôi dậy sớm làm việc, có khi trưa quên ăn, rồi tối khi hết việc tôi lại la cà mua đồ ăn vặt. Khi có điều kiện, tôi thích ăn những món ngon mà trước giờ chưa được thử. Dần dần tôi bị chứng thèm ăn, tăng cân không kiểm soát.

Hiện tại vì tính chất công việc nên tôi phải thường xuyên đi gặp gỡ, chăm sóc khách hàng. Một năm gần đây tôi không thể làm được điều đó, tự ti về ngoại hình, không thể mặc vừa bộ đồ nào trước đây, cơ thể dần trở nên nặng nề. Tôi đang lưỡng lự về việc phẫu thuật thẩm mỹ để hút mỡ và nâng ngực. Tôi sơ gây mê nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ những tai biến hoặc tai nạn trong lúc phẫu thuật, sợ lỡ mình bị gì thì gia đình sẽ ra sao. Ngày xưa vì nghèo khổ và tự ti nên tôi không nhiều lựa chọn, giờ chẳng thể có nhiều cơ hội và tương lai nếu như không có ngoại hình. Tôi đã tìm đến chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng và tập thể thao nhiều, thế nhưng do bận công việc và cảm giác quá thèm ăn nên bao lần thất bại. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

