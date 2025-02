Muốn nghỉ việc vì môi trường độc hại, sếp không ghi nhận

Nhiều lúc trong lòng tôi trào dâng mạnh mẽ ý định nghỉ việc ngay tức khắc, rồi những lo toan về chi phí gia đình lại níu tôi xuống.

Đọc bài: "Tinh thần làm việc và thần thái đi xuống mỗi sáng thức dậy" sao giống tình cảnh của tôi quá. Tôi đang chênh vênh giữa công việc và kinh tế cho gia đình. Tôi và chồng thu nhập ngang nhau, nuôi hai con đang học tiểu học. Tôi làm nhân viên văn phòng được 10 năm nhưng lương 10 triệu đồng. Tôi nhận thấy môi trường làm việc không còn trong trẻo và lành mạnh như trước nữa. Nhiều lúc trong lòng tôi trào dâng mạnh mẽ ý định nghỉ việc ngay tức khắc. Nhưng những lo toan về chi phí gia đình lại níu tôi xuống. Tôi lo nếu lỡ thất nghiệp lại không chăm lo đủ đầy cho các con. Nếu cứ tiếp tục tình hình công việc như thế này, tôi điên mất.

Thực ra tôi rất yêu thích công việc này, dù khó khăn cách mấy cũng cố gắng vượt qua. KPI năm rồi của công ty, tôi đạt trong vòng 4 tháng. Tôi không tự khen mình, chỉ buồn vì sự cố gắng của mình chỉ nhận lại câu nói cuối năm: "There is no reason to increase the salary for you" (Không có lý do gì để tăng lương cho bạn). Tôi rất sốc, trong khi mọi người được tăng lương cao. Tôi cũng tự an ủi là chắc mất hai tháng đầu năm nghỉ thai sản nên không được tăng lương. Môi trường làm việc khiến tôi càng ngày càng nhận thêm những lời la mắng kiểu "chợ búa", cư xử thiếu văn minh. Thật sự tôi rất nản và áp lực. Tôi dặn mình phải tiếp tục cố gắng để vượt qua nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn "stop". Thật buồn! Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hồng Hạnh