Muốn mang chân tình đến với người phụ nữ tôi yêu

Tìm bạn gái từ 30 - 45 tuổi, xây dựng gia đình nghiêm túc, nếu thông cảm thì đến với nhau, tạo động lực sống và vun đắp.

Mỗi ngày tôi cứ cảm thấy cô đơn mãi trong chính căn nhà mình, cảm lạc lõng và cảm thấy có lỗi với ba mẹ và bản thân. Ở cái tuổi hơn 40 vẫn chưa có bến đậu an toàn, chơi vơi vô tận, nhiều lúc chỉ nhắm mắt bỏ qua, không biết, không nghe, ít nói để nó trôi đi trong vô vọng. Khi nghĩ họ đến với tôi trong mưu tính, tôi bí bách, không biết lối thoát làm sao.

Công việc, kinh tế không đến nỗi, từ thất bại hôn nhân, thương con nhưng vợ chồng chẳng thể gắn hàn lại được thì coi nhau là bạn. Hơn chục năm sau tôi gặp người con gái khác, nghĩ đây là bến đậu cuộc đời mình trong tương lai. Đến khi gia đình đôi bên gặp nhau thì không thành.

Tìm bạn tri kỷ, từ 30 đến 45 tuổi, xây dựng gia đình nghiêm túc, tìm hiểu kỹ, nếu thông cảm thì đến với nhau, tạo động lực sống và vun đắp. Không tính toán hơn thua, mưu tính, hãy đến với nhau chân tình, nhất là đừng để ba mẹ đôi bên buồn.

