Muốn ly hôn vợ để đến với người tình trẻ, biết cách quan tâm

Tôi cảm giác vợ thiếu khéo léo trong giao tiếp nên không được lòng đồng nghiệp và cũng không lấy được thiện cảm từ bố mẹ tôi.

Tôi lấy vợ được gần bốn năm. Lúc mới quen, tôi bị thu hút bởi sự dịu dàng, hiền lành của cô ấy. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của cả hai gia đình. Thời gian đầu chung sống, mọi thứ khá ổn, chúng tôi cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ, vợ chăm lo cho tổ ấm còn tôi tập trung đi làm. Sau một năm, khi có con, gánh nặng kinh tế đè lên vai khiến cả hai thường xuyên cãi vã. Tôi làm quản lý ở một siêu thị, thu nhập ổn định nhưng phải chi trả nhiều khoản: tiền thuê nhà, tiền gửi con, tiền trả góp chiếc xe. Vợ làm nhân viên văn phòng, lương chỉ đủ xoay xở việc sinh hoạt.

Tôi bắt đầu thấy cô ấy hay cáu gắt, nhiều khi trút bực dọc lên con. Việc nhà chậm trễ, cơm nước không còn chỉn chu như trước. Tôi cảm giác cô ấy thiếu khéo léo trong giao tiếp nên không được lòng đồng nghiệp và cũng không lấy được thiện cảm từ bố mẹ tôi. Trong khi đó, ở chỗ làm, tôi quen một nữ đồng nghiệp trẻ, năng động, luôn biết cách quan tâm, trò chuyện khiến tôi thấy được lắng nghe. Giữa lúc hôn nhân căng thẳng, tôi sa vào mối quan hệ với cô ấy.

Một lần, cô đồng nghiệp đến tận nhà tôi gây sự, vợ biết chuyện nhưng vẫn tha thứ. Tuy nhiên, cô ấy (đồng nghiệp) quay lại xin lỗi, bày tỏ tình cảm, tôi nhận ra mình có tình cảm thật sự với cô ta. Giờ đây, tôi muốn ly hôn để theo đuổi cuộc sống mới nhưng trong lòng vẫn day dứt, thấy có lỗi với vợ con. Tôi phân vân không biết lựa chọn nào là đúng.

Đức Đồng