Muốn lấy lại sợi dây chuyền từng nhờ mẹ chồng giữ hộ

Tôi 28 tuổi, kết hôn được 5 năm khi vừa ra trường và hồi đó chưa có công việc ổn định, điều kiện gia đình nhà đẻ cũng không phải tốt.

Ngày cưới, mẹ mua cho tôi một sợi dây chuyền vàng 3 chỉ. Hồi đó gia đình tôi khó khăn, mẹ phải vay mượn để mua sợi dây này. Với tôi, nó là món quà vô cùng ý nghĩa, cả cuộc đời tôi không muốn và cũng không được làm mất. Mới cưới, vợ chồng tôi ở trọ nên không tiện cất giữ vàng trong nhà, tôi đã nhờ bố chồng ở quê cất giúp vì thấy ông bà có két sắt trong phòng ngủ. Được khoảng đôi ba tháng sau ông đưa trả lại tôi, bảo không có chỗ cất, sợ quên nên rơi mất. Vì vậy tôi nhờ mẹ chồng cất giúp.

Nói qua một chút về gia cảnh nhà chồng tôi. Mẹ chồng làm thầy bói, xây được đền phủ rất to. Mọi khoản kinh tế trong nhà trước giờ đều do bà quản hết. Không một ai biết bà có bao nhiêu tiền, tiêu bao nhiêu, thậm chí nợ như nào. Kể cả trước đây bố chồng tôi làm mộc, công trình to nhỏ đều có nhưng tiền nong cũng do bà quản hết. Thậm chí thời gian trước khi bà làm thầy có kinh doanh nhưng vỡ nợ, vay mọi nơi mà mọi người trong nhà đều không biết. Không phải mọi người không quan tâm, không có trách nhiệm san sẻ với bà; có điều bà không thích, không muốn và không cho phép.

Tôi từng chứng kiến một lần, lúc đó bà đang xây đền phủ, bố chồng góp ý nhỏ là nên gọi người này đến chở vật liệu xây dựng. Vậy thôi mà đang trong bữa cơm bà nổi đóa lên, chửi bới, thậm chí là nguyền rủa. Thật sự tôi không biết phải nói thế nào. Kể lể dài dòng như vậy chỉ là để quý độc giả hiểu một chút tính tình của mẹ chồng và cho tôi lời khuyên, không biết tôi có nên mở lời xin lại sợi dây chuyền không. Lý do là từ đó tới giờ cũng được 5 năm, bà không nhắc một chút gì về sợi dây đó. Chỉ duy nhất một lần cách đây một năm bà nói: "Trong két của bà có nhiều giấy tờ quan trọng, còn cả sợi dây chuyền của con dâu. Vậy thôi". Tôi rất khó nghĩ, thật sự muốn được giữ sợi dây đó nhưng tính bà quá đồng bóng, cả nghĩ và suy diễn.

Về phía chồng tôi, anh tỏ ra giận dữ và gạt đi, nói bà đã cho vợ chồng tôi nhiều, tính toán gì sợi dây có chục triệu bạc. Với tôi sợi dây không phải là tiền mà là ý nghĩa, kỷ niệm. Phải nói thêm, một thời gian sau khi tôi gửi sợi dây và bà xây đền phủ, bà đã lấy danh nghĩa người khác mượn tiền vợ chồng tôi; chúng tôi hiểu và vẫn cho bà mượn. Vài năm trước tôi xây nhà bà trả sòng phẳng. Thời gian trước đó bà rất bấn loạn, vậy nên tôi hỏi chồng rằng anh với mẹ thân thiết và hay thủ thỉ cùng nhau, có phải bà đã bán sợi dây rồi không? Anh gắt gỏng, nói cùn, bảo tôi đi mà đòi. Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Hoài

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc