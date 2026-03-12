Người đàn ông lãng mạn chỉ muốn lên giường chứ không hề muốn bỏ vợ

Tôi trong cơn mê sảng vì yêu vẫn đủ thông minh để nhận ra anh ta không muốn bỏ gia đình, tôi liền rời khỏi khách sạn đó.

Tôi ngước nhìn bức ảnh cưới treo ở góc phòng, hai kẻ kia đang tay trong tay, tay ôm hoa tươi cười mãn nguyện. Mười năm trước chắc hẳn cả tôi và chồng đều nghĩ, được cùng nhau sống dưới một mái nhà là niềm hạnh phúc nhất thế gian, thực ra đã có những ngày như vậy. Cho đến khi áo cơm đè nặng, những đứa con lần lượt ra đời... Thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác không hiểu nổi mình, không hiểu bản thân đang thực sự muốn gì. Tôi có còn yêu chồng nữa không? Tại sao vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, rồi một ngày nhận ra chẳng còn niềm hứng khởi, yêu thích và rung động nào nữa.

Chúng tôi đã đi qua những tháng năm như thế, bận rộn mưu sinh và lơ là yêu thương, hiểu nhau rõ đến mức nhàm chán. Tôi dù sao đi nữa cũng chỉ là đàn bà, có thể mạnh mẽ ngoài đời nhưng trong tình yêu vẫn cần những lời âu yếm. Chồng lại cho rằng lãng mạn chỉ dành cho những kẻ yêu nhau chưa vướng bận gia đình. Có nhiều lúc tôi thèm một vòng tay ôm, một nụ hôn cho ngày kỷ niệm nào đó mà anh đã quên vì cho rằng nó vẽ vời. Giờ tôi cũng không nhớ, lần cuối cùng chúng tôi hôn nhau là khi nào nữa.

Tôi gặp người đàn ông ấy trong một bữa tiệc nhỏ. Anh cũng như tôi, đã có gia đình. Vậy mà cái cách anh nhìn tôi, hỏi han quan tâm khiến tim tôi loạn nhịp. Người đàn bà dễ bị khuất phục nhất là khi họ cô đơn, có lẽ anh xuất hiện vào lúc tôi cảm thấy cô đơn và chống chếnh. Tối đó anh đưa tôi về, dừng cách xa nhà một đoạn với lý do "sợ chồng em thấy hiểu nhầm lại khổ em". Tôi bước vào nhà, thấy chồng đang kéo chăn đắp lại cho con, miệng phàn nàn về việc thằng lớn học hành chểnh mảng, còn con bé bướng bỉnh cứng đầu. Rồi anh hỏi tôi vài câu trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm bên cạnh anh, xấu hổ nhận ra lòng mình đang nghĩ về một người đàn ông khác.

Chuyện gì cũng thế, đã có sự khởi đầu thì mọi chuyện tiếp theo chẳng có gì là khó khăn. Tôi và người đàn ông kia từ vài tin nhắn, vài cuộc gọi rồi gặp gỡ nhau, ăn tối, cà phê, hẹn hò, mỗi ngày trôi qua đều nhớ nhau đến cuồng dại. Cảm giác đó không phải tôi chưa từng có với chồng, chỉ có điều nó quá xa rồi. Người đàn ông này đang làm tôi nhận ra mình không phải phụ nữ hai con tẻ nhạt và đơn điệu. Mỗi lời anh ta nói, mỗi việc anh ta làm đều khiến tôi hài lòng và xúc động. Một lần sau cuộc hẹn, anh ta đề nghị cả hai vào khách sạn. Đúng là tôi si mê anh ta thật, nhưng lên giường cùng thì tôi lại thấy phân vân. Tôi không phải là kẻ độc thân, đi đến giới hạn cuối cùng của tình yêu rồi sẽ nhận được gì?

Cuối cùng tôi đành làm một phép thử. Chúng tôi đi thuê một phòng nghỉ nhỏ. Ở đó, tôi hỏi: "Vì sao anh yêu em?". Anh ta bảo vì em đáng được yêu mà. Tôi lại hỏi: "Chúng ta có thể mãi ở bên nhau không?". Câu trả lời là chúng ta đã có gia đình rồi mà, như thế này chẳng tốt hơn sao? Tôi lại hỏi: "Vậy thì anh bỏ vợ, còn em bỏ chồng, chẳng lẽ mình cứ mãi thế này. Người ta thường nói trong tình yêu, đàn ông và đàn bà là hai sự khác biệt. Đàn ông có thể lên giường với cả những phụ nữ họ không có tình cảm, đàn bà chỉ ngủ với người mà họ yêu. Đàn ông ngoại tình rồi sẽ trở về với vợ con. Đàn bà khi đã ngoại tình chẳng muốn về nhà nữa".

Trong phút giây, tôi nhận thấy ánh nhìn anh ta có chút sửng sốt. Anh ta bắt đầu nói năng không mạch lạc với muôn vàn lý do. Tôi trong cơn mê sảng vì yêu vẫn còn đủ thông minh để nhận ra anh ta không muốn vứt bỏ gia đình của mình. Anh ta ngoại tình, tôi cũng ngoại tình, nhưng xét cho cùng tôi thua hẳn anh ta. Tôi đi ra khỏi nơi đó, không thèm nói một câu từ biệt.



Tôi về nhà mẹ đẻ hai ngày để đầu óc tỉnh táo lại. Tôi kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ buồn bã nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ vừa thất vọng vừa thương xót. Mẹ nói: "Cuộc đời có phải là tiểu thuyết ngôn tình đâu mà con đòi hỏi nhiều thế. Chồng yêu con là muốn bên con cả đời. Còn người đàn ông kia yêu con vì muốn cùng con đi một đoạn đường ngắn ngủi. Chồng không dùng quá nhiều sức lực và thời gian cho con, bởi nó còn phải để dành sức lực chăm lo cho gia đình, cuộc sống. Còn người đàn ông kia yêu con tưởng như "chết đi sống lại" bởi anh ta chỉ cần yêu con một vài hôm, ngủ với con một vài đêm rồi sẽ vứt bỏ. Chồng chăm sóc cho cuộc sống của con. Còn người đàn ông kia chỉ chăm sóc cho tình cảm của con thôi. Con sẽ chẳng thể tìm đâu ra, một người vừa làm tròn trách nhiệm người chồng người cha lại cuồng nhiệt yêu đương và lãng mạn như một người tình. Đừng tự làm khó mình như thế. Ngôi nhà hôn nhân, bước ra thì dễ, muốn về rất khó, con hãy cẩn trọng từng bước đi".

Tôi ngồi nghe từng lời của mẹ, cảm giác miệng khô khốc không nói thành lời. Giá như mẹ tát cho tôi vài cái, có lẽ tôi đỡ đau hơn những lời mẹ vừa nói. Càng nghe tôi càng nhận ra mình là một người đàn bà không ra gì, cảm thấy ghét và khinh bỉ chính mình. Làm người ai cũng có lúc đúng lúc sai, khi sai người ta có thể ngụy biện bằng muôn vàn lý do, nhưng ngoại tình chỉ có sai chứ không bao giờ đúng. Mẹ tôi nói: "Lạc đường không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu".



Tôi muốn trở về nhà. Tôi mở mắt khi mặt trời đã chói lòa qua khung cửa sổ. Không gian im ắng lạ thường, không có tiếng léo nhéo mè nheo của lũ trẻ, một lúc mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Có tờ giấy nhỏ đặt ở đầu giường, trong đó là nét chữ nguệch ngoạc của chồng: "Thấy mẹ ngủ ngon, ba bố con không nỡ thức. Bố con anh đi sang ông bà nội, mẹ dậy rồi sang sau nhé". Bật mình ngồi dậy, nắng chói hắt vào mặt, đúng mà, phải đi qua đêm tối mới thấy được sự rực rỡ của ánh vầng dương. Hạnh phúc chẳng ở xa, cớ sao cứ mệt nhoài đi đâu tìm kiếm. Xin chia sẻ với các bạn chuyện tôi từng trải qua, mong nhận sự chia sẻ.

Hồng Thu