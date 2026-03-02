Muôn kiểu hóa trang bắt tội phạm của cảnh sát Thái Lan

Mặc váy lụa đỏ, đầu đội lân sư rồng, đại úy Lertvarit cùng đồng đội đã quật ngã tên trộm cổ vật ngay giữa một lễ hội náo nhiệt ở Bangkok.

Cuối tháng 2, Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok triển khai một chiến dịch vây bắt chớp nhoáng. Mục tiêu là một kẻ trộm cổ vật chuyên nghiệp, cực kỳ nhạy bén và mang theo vũ khí. Nắm được thông tin nghi phạm sẽ có mặt tại một lễ hội đầu xuân, đội trinh sát quyết định đóng giả thành đoàn múa lân sư rồng.

"Chúng tôi diễn hoàn toàn ngẫu hứng vì không có thời gian tập luyện", đại úy Lertvarit Lertvorapreecha kể lại. Do tình huống quá gấp rút, nam sĩ quan này thậm chí đã mặc nhầm chiếc váy lụa đỏ của đồng nghiệp nữ, kết hợp cùng quần dài, giày dã chiến và chiếc mặt nạ nam truyền thống.

Dù ngoại hình có phần cọc cạch, màn hóa trang lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Trong lúc đám đông vẫn đang phấn khích vỗ tay cổ vũ đoàn múa lân, các sĩ quan bất ngờ áp sát, quật ngã và còng tay nghi phạm ngay dưới lớp vải đỏ vàng. Người này sau đó thừa nhận hàng loạt vụ trộm và đang chờ hầu tòa với cáo buộc đánh cắp cổ vật trị giá hơn 63.000 USD.

Đội trưởng cảnh sát Lertvarit Lertvorapreecha (phải) và đồng nghiệp cải trang thành người biểu diễn múa lân tại một hội chợ chùa, cuối tháng 2. Ảnh: Metropolitan police bureau, Royal Thai police

Màn múa lân bắt cướp chỉ là một trong số hàng loạt hình thức ngụy trang được đội của đại úy Lertvarit áp dụng. Họ từng hóa thân thành công nhân xây dựng, thợ sửa điện, võ sĩ hay thậm chí là những lùm cây di động. Các video ghi lại cảnh vây bắt dở khóc dở cười này thường xuyên gây bão trên mạng xã hội Thái Lan.

"Cách nhanh nhất để bắt giữ mục tiêu là gây bất ngờ khi họ đang mất cảnh giác. Tội phạm không thể trốn chạy khỏi những thứ mà chúng xem là vô hình", Lertvarit chia sẻ.

Đằng sau những tiếng cười

Dù các màn ngụy trang trông có vẻ hài hước, mang tính giải trí cao, nhưng thực chất đây là chiến thuật sống còn để đối phó với những tội phạm nguy hiểm, sừng sỏ.

Trong một chuyên án khác, để tiếp cận gã đàn ông xâm hại trẻ em đang lẩn trốn trong một căn chòi giữa cánh đồng trống, một sĩ quan cảnh sát đã khoác lên mình bộ đồ ngụy trang hình bụi cây. Người này kiên nhẫn bò hàng trăm mét qua ruộng lúa rậm rạp. Cảnh sát nhận định, ở địa hình trống trải, tiếng động cơ từ xe máy hay ôtô sẽ đánh động khiến hắn tẩu thoát ngay lập tức nên "bụi cây di động" là giải pháp hoàn hảo nhất.

Cảnh sát Bangkok hóa trang thành bụi cây để tiếp cận và bắt giữ tội phạm, cuối tháng 2/2026. Ảnh: Metropolitan police bureau, Royal Thai police

Ở một vụ án khác liên quan đến cáo buộc hiếp dâm tại khách sạn, cảnh sát đã phải dùng chiến thuật mai phục "tàng hình". Khi nghi phạm vừa bước vào phòng, các đơn vị hỗ trợ đồng loạt lao ra từ trong tủ quần áo, buồng tắm và dưới gầm giường để khống chế, không cho hắn kịp phản ứng.

Đại úy Lertvarit cho biết, chiến thuật này được xây dựng dựa trên quá trình trinh sát thực địa và phân tích tâm lý tội phạm. Ông hy vọng những hình ảnh vây bắt dẫu có phần kỳ lạ này sẽ giúp người dân thêm tin tưởng vào sự cống hiến của lực lượng chức năng. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo gửi tới giới tội phạm: dù có trốn kỹ đến đâu, chúng cũng có thể bị tóm gọn bởi một "bụi cây" hay một "vũ công múa lân" ngay trên phố.

Minh Phương (Theo Guardian)