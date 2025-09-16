Muôn kiểu ảnh chế iphone 17 khiến dân tình 'cạn lời'

Mỗi lần Apple ra mắt sản phẩm mới, dân tình lại có dịp 'dậy sóng' không chỉ vì mức giá, mà còn bởi những màn ảnh chế siêu sáng tạo.

Vừa xuất hiện chiếc iphone 17 đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho loạt ảnh chế khiến cộng đồng mạng cười ngả nghiêng.

Từ cụm camera được ví như... bếp ga mini, đến bản "Pro Max" được nâng cấp thêm hẳn "con mắt thứ ba" nhìn thấu ví tiền người dùng – tất cả đều lột tả một sự thật chua chát: iPhone càng ra mắt, tài khoản ngân hàng càng te tua. Những bức ảnh chế này không chỉ gây cười mà còn khéo léo châm biếm cách Apple cứ mỗi năm lại thêm một chút "đỉnh cao" công nghệ... kèm theo một chút "đỉnh cao" giá bán.

Với trí tưởng tượng phong phú của cộng đồng mạng, iPhone 17 không chỉ là một chiếc điện thoại, mà đã trở thành biểu tượng của sự hài hước, sáng tạo và cả nỗi đau ví tiền. Cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh chế hài hước về iPhone 17 dưới đây để xem cư dân mạng "bóc phốt" Apple thế nào nhé!

Chỉ nhờ một chiếc chày cán bột là nhà Apple đã có thể sáng tạo ra camera phiên bản mới.

Vậy là biết ai giá trị hơn ai rồi đó.

Khi Apple ra mắt iPhone 17 - cả vũ trụ Dragon Ball cũng phải gật gù.

Đây đích thị là ninja rùa rồi.

Phiên bản này lấy ý tưởng từ Songoku nè.

Trông cũng hợp lý đấy chứ?

Cũng là iphone mà nó lạ lắm.

Màn quy đổi hài hước của iphone.

Cách hay để từ chối mong muốn lên đời của các bà vợ. Kiến thức đã được tiếp thu.

Phiên bản iphone dành cho người ví mỏng.

Mộc Trà (Tổng hợp)