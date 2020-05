Muôn kiểu ăn uống thời đại dịch

Một nhà hàng ở bang Virginia, Mỹ, dự định mở lại vào cuối tháng 5, sau khi chính quyền bang này thông báo các nhà hàng có thể hoạt động ở khu vực ngoài trời từ 15/5. Để nhà hàng đỡ trống trải và đảm bảo khách thực hiện giãn cách xã hội, chủ nhà hàng đã xếp những ma nơ canh có kích cỡ người thật, trong trang phục những năm 1940 trong khu bàn ăn. Ảnh: The Inn at Little Washington.