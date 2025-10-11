Muốn hủy hôn vì sợ phải trả nợ cho chồng tương lai

Tôi có công việc ổn định, lương cao, có thể lo cho bản thân; anh tương lai không rõ ràng, chỉ thích làm theo ý mình.

Tôi và người yêu quen nhau được 6 năm, từ khi tôi 22 tuổi. Anh làm ăn thua lỗ nhiều lần, trong những lúc như thế, tôi giúp đỡ và cố gắng phân tích để anh hiểu anh sai ở đâu, rút kinh nghiệm cho lần sau. Anh hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa nhưng chỉ nói cho có trước mặt tôi. Thấy anh đầu tư rủi ro, tôi khuyên nên chú ý kỹ, xem xét cẩn thận. Thế nhưng những lời khuyên của tôi anh không để trong lòng, dù tôi có nói thế nào đi nữa. Đến khi anh thất bại, thiếu nợ, tôi hỏi anh đều nói do không xem xét rủi ro theo lời khuyên của tôi.

Tôi mệt mỏi lắm, một hai lần không sao, đến nay cũng bốn năm lần, mọi việc khi thất bại rồi anh lại xin lỗi, nói lần sau sẽ cố gắng. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Bản thân có công việc ổn định, lương cao, có thể lo cho bản thân. Anh tương lai không rõ ràng, chỉ thích làm theo ý mình. Tôi bị ba mẹ hối cưới, anh cũng muốn cưới, nhưng thật sự tôi sợ hãi khi cưới về phải trả nợ thay cho anh, không giúp gì được cho gia đình mình. Tôi không biết mình có nên cưới không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Quỳnh Hoa