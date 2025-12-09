Muốn học trường chuyên nhưng sợ áp lực

Ước mơ của em là đỗ vào trường THPT chuyên, nhưng nghe nó sẽ rất áp lực, giáo viên cũng không yêu quý.

Em đang học lớp 8. Để theo đuổi mục tiêu đỗ trường chuyên, từ lớp 5, em đã giữ ổn định mức điểm trên 9 ở đều các môn, đồng thời đạt một số giải thưởng cấp tỉnh.

Vừa rồi, em được nghe các anh, chị từng học trường chuyên nói rằng môi trường này rất áp lực, nhất là với những bạn học yếu hơn phần còn lại của lớp. Nhóm này cũng không được giáo viên yêu quý. Em rất lo lắng, không biết có nên theo đuổi ước mơ này nữa hay không.

Em rất mong được tiếp nhận những ý kiến đóng góp của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Trinh