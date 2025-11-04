Muốn được cùng một người sống đến trọn đời

Ước mơ tưởng chừng đơn giản với mọi người nhưng lại khó với mình.

Hiện tại, mình làm công việc kinh doanh cho bản thân. Công việc khá bận nên thời gian qua mình không có thời gian để tìm hiểu ai. Bây giờ mọi thứ đã ổn hơn, mình sắp xếp được thời gian cho bản thân và gia đình. Hàng ngày, mình vẫn luôn thu xếp để tự tay nấu ăn, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Chẳng ai muốn độc bước trên con đường còn lại của cuộc đời, mình cũng vậy. Mình biết có nhiều người không phải vì họ muốn đi một mình, mà chỉ là chưa tìm được đối tượng phù hợp để cùng tìm hiểu, cùng có những kế hoạch cho tương lai.

Mình không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, chỉ mong nếu ai đó đọc được bài này cũng coi như có duyên, có thể thử tìm hiểu nhau một thời gian xem thế nào. Mình chỉ mong gặp được người ai cũng được, miễn sao tử tế với nhau, cùng nhau chia sẻ những điều vui vẻ, tử tế là được.

Hy vọng sẽ gặp được một nửa của mình ở đây.

