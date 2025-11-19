Muốn dắt tay anh đi ăn tiệc cuối năm

Em có vài yêu cầu mang tính nguyên tắc: anh không hút thuốc, nhậu nhẹt và cờ bạc; Tết chắc chắn ăn Tết nhà em chỉ có mẹ.

Hôm nay họp lên kế hoạch chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm của công ty, sếp lại nhắc khéo, năm nay ráng đưa bạn theo nha. Công ty có truyền thống cho mang partner theo ăn tiệc. Thôi lên Hẹn hò tìm vậy, biết đâu em lại tìm được người cùng gu. Em năm nay 41 tuổi, chưa kết hôn, làm tuyển dụng ở công ty công nghệ tại TP HCM. Em có vài mô tả không ngắn gọn về em như sau: Em sinh ra trong gia đình có bố mẹ là viên chức nhà nước, trình độ đại học, từ bé đến giờ luôn được khuyến khích làm những gì mình muốn, biết thành công cũng biết chấp nhận thất bại. Ngoại hình đẹp trong mắt người yêu mình. Kỹ năng cuộc sống: mấy anh chị em đồng nghiệp kêu em bát diện lung linh, thật lòng em chỉ thích ít người thôi, nhưng có những giây phút chất lượng và an yên bất chấp em khó chịu hoặc là càm ràm. Bạn bè em cũng ít, nhưng chúng em coi nhau như người nhà.

Kỹ năng nội trợ: Dọn dẹp, em có người giúp việc, nên việc của em là... bày. Tuy vậy em nấu ăn khá ngon, món Tây, món Việt em đều nấu được, thường chỉ nấu một vài lần hoặc mời bạn bè, còn đâu em có người nấu dùm. Em biết pha chế, anh thích là chúng ta có thể chill bất kỳ lúc nào. Ăn uống: em dễ ăn uống, ngoại trừ không ăn cay được, dù nhìn người khác ăn cũng thèm, thích nhất ăn cá. Anh yên tâm, nếu anh ghét cá thì em sẽ cho thịt vào nồi chiên làm trước khi đặt cá của em. Sở trường: nói nhiều. Sở đoản: nói nhiều. Em hình dung thế này, em sẽ tỉ tê kể đủ chuyện và mong anh sẽ cười lớn vì vài câu chuyện nhạt nhẽo, thế là được rồi. Bí quyết là lúc nào anh cũng cho em là đúng hết, gia đình sẽ hạnh phúc. Sở thích đọc truyện Kim Dung, truyện thiếu nhi, nghe nhạc không lời, kiểu ở nhà có thể bật Clayderman và ngủ.

Em sống kết nối với lòng mình nhiều hơn, thường tìm cho mình những thú vui giản dị ví dụ như vẽ tranh, cắm hoa, xem phim rạp..., hy vọng anh sẽ bao dung và kiên nhẫn với con đường hiểu nhau của chúng ta. Tuy chúng ta lớn tuổi nhưng có thứ thuận lợi đó là kinh tế ổn định để chăm lo cho mái nhà nhỏ, dẫu vậy, nếu chúng ta không thể có em bé, hy vọng vẫn vững vàng nắm tay đi cuối con đường, anh nhé. Em có vài yêu cầu mang tính nguyên tắc: anh không hút thuốc, nhậu nhẹt và cờ bạc. Tết chắc chắn ăn Tết nhà em, vì nhà có mình mẹ, anh buộc phải thông cảm cho em điều này. Nếu anh thấy có thể dung hòa được với em, nghiêm túc, chân thành, nhanh chóng viết mail cho em nhé. Còn hai tháng nữa là tiệc cuối năm rồi.

