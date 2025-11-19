Muốn cùng em tạo tổ ấm đủ yêu thương

Anh hy vọng em là cô gái giản dị, dễ mến, ưa nhìn, có góc quê trong tim nhưng cũng quen thuộc với nhịp sống thành thị.

Anh thuộc thế hệ 9x đời giữa, đã có 13 năm gắn bó với Sài Gòn. Công việc hiện tại của anh là lập trình viên phần mềm, một nghề mà nhiều người vẫn nghĩ là khô khan, ít nói. Tuy nhiên, anh tin là nếu mình có cơ hội trò chuyện, em sẽ thấy điều ngược lại. Vì môi trường làm việc khá khép kín, việc mở rộng các mối quan hệ hay tìm kiếm một nửa phù hợp đôi khi không hề dễ dàng. Những năm qua, anh tập trung phần lớn thời gian cho công việc và phát triển bản thân, tích lũy cả kinh nghiệm sống lẫn tài chính. Nhưng rồi, sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi một người bạn đồng hành, sẻ chia và yêu thương thật sự.



Nhiều người nghĩ dân IT sẽ khô khan nhưng anh không vậy. Anh cao 1m70, nặng 65 kg, thỉnh thoảng tập gym chỉ để duy trì sức khỏe. Ngoại hình anh được nhận xét là có chút điển trai nhé. Anh khá độc lập, biết nấu ăn, sửa chữa những thứ đơn giản trong nhà và luôn cố gắng giữ cho không gian sống ngăn nắp, ấm cúng. Nếu có em, anh tin mình có thể trở thành một người đồng hành "đa-năng".



Ở tuổi này, không còn quá trẻ nhưng cũng chưa phải già, anh tin đây là lúc chúng ta đủ chín chắn để cùng xây dựng tình yêu chân thành và đủ trưởng thành. Một tình yêu có thể đồng hành vượt qua mọi thử thách, tôn trọng những khác biệt và luôn cùng nhau vun đắp để phát triển. Để rồi, tình yêu ấy sẽ hóa thành tình thương sâu sắc, gắn kết, cùng ta làm nên và tận hưởng mọi thành quả.



Nếu em cũng ở đâu đó gần gần, biết đâu một buổi cà phê cuối tuần có thể là điểm bắt đầu. Anh mong được cùng em sẻ chia buồn vui, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những dự định dài lâu. Nơi có anh và hy vọng có em sẽ là nơi không nhiều muộn phiền, chỉ có yêu thương và sự trưởng thành bên nhau. Anh thích những điều đơn giản: một căn nhà nhỏ xinh gọn gàng, vài chậu cây xanh, một người để cùng nấu bữa cơm tối, kể nhau nghe chuyện hôm nay. Nếu có em, anh muốn cùng em tạo nên một tổ ấm như vậy, không cầu kỳ nhưng đủ đầy yêu thương.



Về em, anh hy vọng em là cô gái giản dị, dễ mến, ưa nhìn, có góc quê trong tim nhưng cũng quen thuộc với nhịp sống thành thị. Một người hiểu giá trị truyền thống nhưng vẫn thoải mái đón nhận cái mới. Gia đình anh là Phật giáo, anh cũng sống theo tinh thần "Phật tại tâm" hướng thiện nên nếu em cũng vậy hoặc không theo đạo nào, càng dễ đồng điệu. Nếu em cảm thấy đâu đó có chút đồng điệu, hãy cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu. Một cuộc hẹn, một cuộc trò chuyện, biết đâu sẽ là khởi đầu cho cả một hành trình. Chúc em và cả những người đang đọc đến đây luôn đủ duyên lành để tìm thấy một nửa thật sự dành cho mình, để cùng nhau nắm tay qua thời đại nhiều biến động này nhé.

