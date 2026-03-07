Muộn còn hơn không, miễn là gặp được nhau

Chỉ mong gặp bạn nữ sống tử tế, ưa nhìn một chút, biết quan tâm, có mong muốn xây dựng gia đình và nghiêm túc trong tình cảm.

Mình năm nay 34 tuổi, đủ trưởng thành để không mơ mộng viển vông, nhưng cũng chưa quá muộn để bắt đầu một hành trình nghiêm túc. Mình chưa từng kết hôn, từng yêu một người hơn 8 năm và biết ở độ tuổi này, có lẽ ai cũng đi qua vài lần đổ vỡ, vài lần lỡ nhịp, vài lần tự hỏi: "Không biết khi nào mới gặp đúng người".



Mình khá hiền, sống tình cảm, đề cao sự chân thành. Mình đang công tác và làm việc tại Biên Hòa, công việc hiện tại ổn định, lương 2x, đủ để lo cho bản thân và sẵn sàng xây dựng một gia đình nhỏ. Mình là chàng trai xa quê hơn 10 năm rồi, sau nhiều năm tập trung cho công việc. Mình nhận ra điều thực sự mong muốn không phải là những buổi tiệc tùng hay các mối quan hệ thoáng qua, mà là một người để cùng chia sẻ mỗi ngày, từ những câu chuyện nhỏ nhặt đến những dự định lớn trong tương lai.



Mình không tìm kiếm một người hoàn hảo. Mình chỉ mong gặp một bạn nữ sống tử tế, ưa nhìn một chút, biết quan tâm, có mong muốn xây dựng gia đình và nghiêm túc trong tình cảm. Nếu bạn cũng ở độ tuổi trưởng thành, đã đi qua những va vấp và sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài, có lẽ chúng ta có thể cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Tính mình không nhậu nhẹt rượu chè, không uống được cà phê và hút thuốc lá. Mình uống trà sữa được mà đêm sẽ phải ngủ hơi khuya. Mình rất thích trẻ con, thích sinh con gái, mình hơi đặc biệt một chút vì là người ăn chay trường, nhưng miễn là đồ vợ nấu, dù là nấu chung thì vợ ăn thịt mình sẽ ăn rau.



Nếu một ngày nào đó, sau giờ làm việc, chúng ta có thể cùng nhau nấu một bữa cơm, kể cho nhau nghe chuyện trong ngày, cùng bàn về tương lai..., mình nghĩ đó đã là hạnh phúc rồi. Mình ở đây, nghiêm túc và thật lòng. Nếu bạn đọc đến đây và cảm thấy có chút đồng cảm, mình rất vui được làm quen. Miễn là có duyên thì bạn ở đâu cũng được nhé, thế nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn cũng ở Biên Hòa.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ