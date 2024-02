Muốn có anh cùng tận hưởng hạnh phúc đến hết đời

Tôi nấu ăn ngon, biết nhường nhịn, có khả năng lái xe tốt, đặc biệt không thích sống phụ thuộc vào người khác nên luôn tự chủ về tài chính.

Sau khi ly hôn, giờ cũng năm năm rồi, người phụ nữ 47 tuổi như tôi lại được sống một cuộc sống hết sức nhẹ nhàng, bình an và thoải mái. Tôi tự do về tài chính, thoải mái về thời gian, tự lái xe đi từ thiện, đi vi vu khắp nơi bất kỳ lúc nào tôi muốn. Tôi hoàn toàn tự do làm điều mình thích. Tôi nấu ăn, làm vườn, đọc sách, chăm sóc nhà cửa... khi ở nhà.

Còn khi đi chơi, tôi thích biển, đi dạo chân trần dưới biển, bơi, xem người dân chài lưới, buôn bán... Tôi thích làm vườn nên đi xem vườn trái cây, tự tay hái trái, học hỏi cách trồng cây, mua cây giống và về trang trại của mình tự tay trồng. Giờ tôi tự nhủ mình quá may mắn. Mặc dù vậy nhưng thỉnh thoảng tôi thấy hơi buồn và cô đơn. Tôi từng nghĩ sẽ tìm cho mình một người để nắm tay đi hết đoạn đường còn lại, cùng tận hưởng niềm vui cuộc sống, một hạnh phúc bình dị.

Nhưng tôi như chim sợ cành cong, một lần bị phản bội làm tôi đau lòng, sụp đổ, stress suốt thời gian dài rồi rơi vào trạng thái tự kỷ, lười gặp bạn bè, lười giao tiếp, lười ra ngoài. Tôi tự co lại với chính mình vì bị tổn thương bởi gần 20 năm một lòng một dạ yêu thương, chung thủy, xây dựng kinh tế, tài chính và hạnh phúc gia đình, để rồi nhận lấy sự phản bội. Sau ly hôn, tôi mất lòng tin vào đàn ông, vào tình yêu và hôn nhân.

Nhiều năm trôi qua, giờ tôi hoàn toàn thoải mái, cuộc sống thực sự rất bình yên. Giờ thì tôi được voi đòi tiên nhỉ? Tôi mong có một tri kỷ cùng trải nghiệm hạnh phúc bình dị, cùng tận hưởng niềm vui cuộc sống, nắm chặt tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Liệu tôi có quá tham không? Liệu tôi còn có thể mở lòng, đặt niềm tin vào yêu thương của ai đó nữa không? Liệu tôi có may mắn gặp được một người đàn ông cùng hoàn cảnh, lương thiện với trái tim chân thành, chung thủy, ấm áp và bao dung không? Xin lỗi, cho tôi giới hạn tuổi từ 48 đến 55 nhé. Liệu tôi có phải đang phá vỡ sự bình yên mà bản thân đang có không?

Tôi, một người phụ nữ bình thường, ngoại hình bình thường vóc dáng cân đối, nhỏ nhắn, nữ tính. Khuôn mặt tôi không xinh nhưng dễ nhìn và hoàn toàn tự nhiên. Người tiếp xúc tôi vẫn hay đánh giá tôi nhìn hiền, phúc hậu và dễ thương. Khuyết điểm của tôi là rất nhạy cảm, yếu đuối nhưng nóng tính, luôn mạnh mẽ và quyết liệt. Thời gian sống một mình tôi đã tự nhìn và sửa chữa bản thân nhiều. Rất mong VnExpress mai mối giúp, rất mong các bạn độc giả đẩy thuyền giúp, rất mong một tri kỷ còn lưu lạc nơi nào đó hãy kết nối, biết đâu mình có chút duyên. Xin cảm ơn thật nhiều.

Cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã chịu khó đọc bài viết của tôi. Cảm ơn rất nhiều vì VnExpress làm cầu nối, ít nhất tôi cũng được một lần trải lòng, còn lại tùy duyên. Hy vọng còn một chút duyên!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ