Muốn chồng cũ và bạn gái anh không đến với nhau

Tôi quen chồng cũ từ thời sinh viên, cả hai học chung trường, anh hơn tôi hai tuổi.

Học chung trường nhưng chúng tôi lại biết nhau qua nhóm chơi game trên mạng xã hội. Lần đầu gặp nhau là lúc cả nhóm họp offline, sau đó anh nhắn tin chủ động trò chuyện với tôi. Tôi được mọi người khen đẹp và cá tính, ai cũng nói tôi là hoa hồng đầy gai vì vẻ kiêu kì và khó gần. Phải nói chuyện sáu tháng tôi mới chịu đi chơi riêng với anh vài tiếng. Anh kiên trì theo đuổi, rất chiều chuộng nên tôi cũng đồng ý yêu anh, cộng thêm việc so với các vệ tinh xung quanh thì anh là ổn nhất. Tôi giới thiệu anh cho bạn bè vào một lần sinh nhật, trong đó có cô bạn không thân lắm. Sau này tôi mới cảm thấy hối tiếc vì mời cô ta tới dự tiệc sinh nhật năm đó.

Sau khi ra trường, tôi và anh làm đám cưới, lễ cưới rất linh đình và cầu kỳ do tôi đạo diễn từng chi tiết. Anh dù mệt nhưng cũng vui vẻ chiều theo. Khi về chung nhà, tôi chỉ thấy vui vẻ thời gian đầu, cuộc sống trôi qua rất nhàm chán. Anh là mẫu đàn ông gia đình, hiền lành, không ăn nhậu, đi làm về là làm việc nhà để tôi có thời gian đi spa và tập gym. Anh quá hiền, cái gì cũng nghe theo vợ nên thực sự tôi không cảm thấy anh có sức hút. Tôi nhận ra mình cưới vì cảm thấy anh an toàn, không nguy hiểm như các anh khác luôn muốn tiếp cận tôi. Thực sự tôi không có điểm gì chê trách anh, chỉ thấy cả hai không hợp nhau.

Tôi muốn một cuộc đời nhiều bất ngờ, nhiều cảm xúc cao trào hơn là cuộc sống êm ả. Sau đó tôi ngả lòng với một cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn trong công ty. Trái ngược hoàn toàn với chồng tôi, cậu ấy xăm mình, mê uống rượu, tính cách rất ngang tàng và khó đoán. Cậu không chiều chuộng mà luôn áp đảo tôi, tạo cho tôi cảm giác được nép mình, yếu đuối. Có người tình nên chuyện vợ chồng của tôi nhạt dần. Chồng có vẻ buồn, gặng hỏi tôi có vấn đề gì không nhưng tôi chẳng thể nói ra sự thật vì không muốn mất anh. Người tình ở công ty chỉ là chỗ tôi cân bằng cảm xúc của mình.

Được khoảng vài tháng qua lại với người tình, mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán, nhiều người trong số đó không ưa tôi nên nói với chồng tôi. Ban đầu anh không tin nhưng rồi cũng điều tra ra. Tôi không chối được nữa đành thú nhận, xin lỗi rồi hứa không qua lại với tình nhân để cho hôn nhân này một cơ hội. Tuy nhiên anh bắt buộc tôi phải đổi chỗ làm, vì chuyện này vợ chồng cãi nhau to. Cuối cùng anh quyết định ly dị. Chuyện cũng chưa tới mức nghiêm trọng, hơn nữa tôi đã hứa dừng lại với tình nhân, để vợ chồng thêm một cơ hội hâm nóng tình cảm, vậy mà anh cố chấp bắt tôi chuyển chỗ làm tôi yêu thích. Tôi dọn khỏi ngôi nhà chung ngay sau đó mặc cho gia đình hai bên can ngăn. Tôi có lý do riêng, dù bản thân ngoại tình là sai nhưng mọi chuyện đều có nguyên do. Nếu anh mạnh mẽ, gia trưởng hơn, có lẽ mọi chuyện không đến nông nỗi này.

Kể từ khi chúng tôi ly dị, chính xác là hơn hai năm trôi qua, chồng không một lần tìm tôi. Tôi đoán dù anh không tìm gặp nhưng rất đau khổ và muốn níu kéo. Thỉnh thoảng chúng tôi liên lạc qua mạng xã hội nhưng chỉ dừng ở mức hỏi thăm xã giao. Tôi cũng không tuyệt tình, thầm nhủ chỉ cần anh nói muốn quay lại là sẽ trở về bên anh, thực sự sau khi ly dị tôi cảm thấy rất trống trải và tiếc nuối. Tôi vẫn qua lại với cậu cùng công ty bình thường vì dù gì cũng đang độc thân. Chỉ cần chồng cũ muốn quay lại, tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức, hơn nữa người yêu hiện tại không phù hợp cho cuộc sống hôn nhân vì rất ham chơi.

Chuyện không ngờ tới là cô bạn tôi nói ở trên đã phản bội tôi, lén lút tiếp cận chồng cũ tôi. Từ dịp sinh nhật hồi đó, mấy người chúng tôi có gặp nhau, ngoài ra đám cưới chúng tôi cô ta cũng tới dự. Sau đó, chúng tôi ít liên lạc vì cô ta về làm việc ở Tây Nguyên, ít vào Nam. Gần đây, một người bạn nói tôi mới biết cô ta và chồng cũ tôi đang hẹn hò. Tôi gọi điện hỏi, cô bạn thừa nhận đã thích chồng tôi từ lâu nhưng thấy chúng tôi là một cặp, không muốn xen vào nên hạn chế gặp rồi về Tây Nguyên làm việc. Mấy tháng trước cô ấy vào Nam làm vì công việc ở Tây Nguyên không thuận lợi, mới biết chúng tôi ly dị gần hai năm.

Cô ta cho rằng giờ chồng cũ của tôi độc thân nên việc họ đến với nhau không có gì sai. Cô ta còn nói, chỉ cần anh muốn quay lại với tôi, cô ấy lập tức rời đi. Còn bây giờ, người anh ấy yêu là cô ta chứ không phải tôi. Tôi nhắn tin cho chồng cũ đề nghị hẹn gặp nhưng anh từ chối. Anh nhắn tin cho tôi rằng đã vượt qua được chuyện quá khứ, giờ muốn một gia đình êm ấm, ít giông bão. Anh nói họ thương nhau, khi rảnh lại về nhà bố mẹ anh cùng làm bánh, học nấu ăn, chăm cây cảnh. Hai người dự định lên Tây Nguyễn xin phép bố mẹ cô đó cho họ qua lại. Anh bảo không còn tình cảm nên không muốn quay lại với tôi, rồi lại cãi nhau như trước.

Tôi thực sự đau khổ, nói nếu anh hàn gắn tôi sẽ chuyển việc, anh vẫn một mực từ chối. Hiện tại tôi rối bời, làm sao để ngăn cản họ đến với nhau?

