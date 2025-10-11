Muốn cho con ăn gì, mặc gì, tôi đều phải hỏi mẹ chồng

Giờ mỗi ngày đi làm về gần tới nhà, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực hơn ở chỗ làm, ra riêng không được, ở nhà cũng không xong.

Tôi lấy chồng gần 10 năm, có hai bé, tới giờ tôi chưa được ở riêng dù trong nhà còn có hai em trai chồng. Mẹ chồng tôi rất hiền nhưng hay để bụng từ chuyện nhỏ nhất, luôn sợ tôi đem tiền về cho ba mẹ ruột (nhà tôi rất nghèo).

Tôi có hai chị em thân thiết, cũng đi làm dâu, nhưng các bạn muốn đi đâu, làm gì cũng được. Tôi đi đâu cũng phải xin phép, còn nói phải làm gương cho người khác. Tôi có con nhưng không dạy được vì khi dạy là bị mẹ chồng la mắng, muốn cho con ăn gì hoặc mặc gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ chồng.

Tôi đòi ra ở riêng nhưng chồng chỉ hứa để tôi vui rồi đâu cũng vào đấy. Khi tôi tranh cãi, khóc lóc, chồng bảo tôi kiếm chuyện. Giờ mỗi ngày đi làm về gần tới nhà, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực hơn ở chỗ làm, ra riêng không được, ở nhà cũng không xong. Hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hồng Hoa