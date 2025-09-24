Muốn bỏ phố về quê vì khó xin việc ngành Luật

Mình tốt nghiệp ngành Luật, phải học việc nhưng thù lao bèo bọt, không đủ sống ở Hà Nội, chưa biết làm sao vượt qua.

Mình mới tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội cách đây hai tháng. Mới học xong, không có kinh nghiệm, mình gặp áp lực khi xin việc, phải đi thực tập tại công ty hay văn phòng luật để "học việc". Thế nhưng, mức hỗ trợ thực tập rất thấp, không đủ chi trả cho cuộc sống ở Hà Nội.

Giờ nếu không theo ngành, mình thấy phí công học tập suốt bốn năm. Nhưng nếu theo, mình lại bị vấn đề tài chính đè nặng. Mình từng nghĩ sẽ đi làm thêm để theo ngành, phấn đấu để học luật sư hay công chứng viên. Nhưng nhiều lúc mình vẫn yếu lòng, muốn bỏ phố về quê vì quá áp lực.

Mình muốn hỏi anh, chị cùng ngành cách vượt qua giai đoạn đầu này. Rất mong được mọi người chia sẻ.

Mình xin cảm ơn.

Nhung