Muôn biểu cảm của dàn sao ngoại khi nói 'Yêu Việt Nam' tại 8Wonder

Đêm nhạc "8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder" quy tụ dàn sao với nhiều cái tên được mong đợi. Các nghệ sĩ mang đến những bản hit đình đám, cùng khuấy động bầu không khí, tương tác với khán giả trong suốt phần biểu diễn.

Theo ban tổ chức, sự giao lưu gần gũi giữa sao ngoại và khán giả Việt là yếu tố khiến sân khấu này luôn nóng qua nhiều lần tổ chức.