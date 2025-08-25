Muôn biểu cảm của dàn sao ngoại khi nói 'Yêu Việt Nam' tại 8Wonder

Đêm nhạc "8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder" quy tụ dàn sao với nhiều cái tên được mong đợi. Các nghệ sĩ mang đến những bản hit đình đám, cùng khuấy động bầu không khí, tương tác với khán giả trong suốt phần biểu diễn.
Theo ban tổ chức, sự giao lưu gần gũi giữa sao ngoại và khán giả Việt là yếu tố khiến sân khấu này luôn nóng qua nhiều lần tổ chức.
DJ Snake và ca sĩ J Balvin đội nón lá, "quẩy tung" sân khấu trong ca khúc Noventa, kêu gọi khán giả hát theo. Sau màn trình diễn, DJ Snake liên tục hô vang "Viet Nam, I love you".
Sau set diễn kéo dài gần 40 phút, DJ Snake khép lại tiết mục bằng màn pháo hoa rực rỡ. Nam nghệ sĩ đội nón lá, làm động tác trái tim để chào tạm biệt fan Việt.
Trước đó, nam ca sĩ người Hàn Quốc DPR IAN cũng thích thú khi nhận nón lá từ fan. Anh bày tỏ: "Rất thích bầu không khí", trên sân khấu 8Wonder.
Xen kẽ trong phần biểu diễn của mình, anh liên tục gửi lời chào khán giả, nói rằng rất vui khi được trở lại Việt Nam lần hai. Nam ca sĩ bày tỏ tình cảm với các fan bằng tiếng Việt "Anh yêu tất cả các em" - câu nói anh tập với sự hướng dẫn của Google, ngay trước giờ nhạc hội diễn ra.
Mỗi khi khép lại một ca khúc, nam rapper đều nhắn nhủ "I love you" khiến khán giả thích thú reo hò đáp lại.
Hà My (22 tuổi, Hà Nội) đến sự kiện từ sáng để gặp DPR IAN. Cô cho biết vô cùng thỏa mãn vì không chỉ được nghe các bản hit mà còn được thần tượng liên tục "nói lời yêu".
Nam ca sĩ người Colombia - J Balvin cũng bày tỏ cảm xúc trước khi nhiệt tình của fan trong lần đầu tiên diễn tại Việt Nam. Anh liên tục hô tên Việt Nam, đi tới sát từng khu vực khán đài để giao lưu cùng khán giả.
The Kid Laroi - nghệ sĩ trẻ đang dẫn đầu xu hướng âm nhạc Gen Z toàn cầu thích thú khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các fan. Anh không tiếc lời khen khán giả Việt Nam đáng yêu, nhận xét "các bạn rất đẹp".
Khi hát đến những ca khúc ballad, The Kid Laroi còn kêu gọi khán giả bật flash để hòa mình vào bài hát của anh. Êkíp của nam ca sĩ còn khéo léo tắt nhạc ở một vài đoạn điệp khúc để khán giả có thể cất cao giọng hát cùng anh.
Đức Hoàng (19 tuổi, Hà Nội) bất ngờ khi The Kid Laroi diễn sung trong suốt 30 phút tại 8Wonder Summer 2025. "Tôi đã nhún nhảy và hát theo không ngừng trong suốt tiết mục", Hoàng cho biết.
Phía dưới khán đài, nhiều khán giả quốc tế lẫn Việt Nam hòa mình vào không khí đại nhạc hội của sự kiện. "8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder" nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo cầu nối cho âm nhạc Việt Nam và quốc tế.
Theo ban tổ chức, chương trình được đầu tư lớn, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.
Yên Chi
Ảnh: Tùng Đinh