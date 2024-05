'Mũm mĩm' và 'thon thả' trong tiếng Anh nói thế nào

Ngoài hai từ "béo" và "gầy", bạn có biết "mũm mĩm" hay "thon thả" là gì trong tiếng Anh chưa?

Từ thông dụng nhất để nói ai đó béo, mập là fat. Từ này đôi khi bị coi là không lịch sự và có ý chê bai.

Trong những tình huống cần sự lịch sự và trang trọng, overweight là từ hay dùng. Từ này chỉ một người nặng hơn mức được coi là trung bình. Ví dụ: Regular exercises can prevent you from getting overweight (Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn không bị thừa cân).

Obese cũng có nghĩa là béo phì, chỉ những người mà tình trạng quá cân gây nguy hiểm đến sức khỏe của họ: The number of children who are obese has increased alarmingly (Số trẻ em béo phì gia tăng đáng báo động).

Người mũm mĩm có thể được gọi là chubby: I love chubby kids (Tôi yêu những đứa trẻ mũm mĩm).

Ngược lại, một người gầy được mô tả là thin: Why do you need to be on a diet? You're already thin (Tại sao bạn phải ăn kiêng? Bạn đã quá gầy rồi).

Slim hoặc slender có hàm ý khen ngợi, dùng để mô tả người có vóc dáng thon thả hoặc mảnh dẻ.

Ví dụ:

- He put his arms around her slender waist while they slow danced (Anh vòng tay quanh vòng eo thon thả của cô trong khi họ khiêu vũ chậm).

- All the waitresses here have a slim figure (Tất cả các nhân viên nữ ở đây đều có dáng người mảnh khảnh).

Cũng có nghĩa tương tự, nhưng skinny mang sắc thái tiêu cực hơn, ý chỉ những người gầy nhom: I always have to pressure my boys into eating more. They're too skinny for their age (Tôi luôn phải gây áp lực cho các con ăn nhiều hơn. Chúng quá gầy so với tuổi).

Một người gầy nhưng khỏe mạnh, có cơ bắp được mô tả là lean: He's not as lean as he used to be since he doesn't work out much anymore (Anh ấy không còn gầy như xưa vì không tập luyện nhiều nữa).

Chọn đáp án phù hợp để điền vào chỗ trống:

Khánh Linh