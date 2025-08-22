Muller: 'Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá từng có'

MỹTiền đạo Đức Thomas Muller thừa nhận chuyển từ ủng hộ Cristiano Ronaldo sang Lionel Messi trong cuộc tranh luận về hai cầu thủ hàng đầu thế giới.

"Chúng tôi từng phải chịu những thất bại nặng nề trước Barca, nhưng rồi thắng lại. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp đến vậy. Nhưng thành thật mà nói, đối với tôi, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mà chúng ta từng có trong môn thể thao này", Muller nói trong cuộc phỏng vấn với MLS hôm 21/8.

Muller (phải) đối đầu Messi trong trận chung kết World Cup 2014, Đức thắng Argentina 1-0. Ảnh: AFP

Giai đoạn đầu sự nghiệp, khi được yêu cầu chọn một trong hai, Muller thường xếp Cristiano Ronaldo trước Messi. Nhưng về sau, tiền đạo người Đức thừa nhận đồng nghiệp người Argentina vượt lên nhờ phong cách.

"Chúng ta vẫn luôn tranh luận về Cristiano hay Messi. Họ đều xuất sắc, nhưng Messi chơi tao nhã hơn một chút. Trong 10 năm đầu sự nghiệp, nếu có tranh luận, tôi thường nghiêng về Cristiano. Nhưng giờ đây, khi đã lớn tuổi và lãng mạn hơn, tôi nghiêng về phong cách hơn là phong độ. Và sau đó, Messi đã vô địch World Cup cùng Argentina, nên tôi nghiêng về anh ấy hơn", Muller cho biết thêm.

Mùa 2008-2009, khi Muller bắt đầu sự nghiệp tại Bayern, Messi giúp Barca thắng 5-1 chung cuộc, trong đó có kết quả 4-0 từ lượt đi, ở tứ kết Champions League. Nhưng sau đó, tiền đạo người Đức và Bayern luôn tìm được cách đáp trả. Đội bóng xứ Bavaria thắng 7-0 chung cuộc ở bán kết mùa 2012-2013, thua 3-5 ở bán kết 2014-2015, rồi thắng 8-2 ở tứ kết 2019-2020. Muller cũng giúp tuyển Đức thắng Argentina của Messi 4-0 ở tứ kết World Cup 2010 và 1-0 ở chung kết World Cup 2014.

Bất chấp những thất bại trước Muller, Messi vẫn làm nên nhiều kỳ tích. Siêu sao 38 tuổi giành được World Cup 2022, Siêu Cup Liên lục địa 2022, Copa America 2021, 2024, bốn Champions League, 10 La Liga và hai Ligue 1. Về thành tích cá nhân, anh lập hai kỷ lục 8 Quả Bóng Vàng và 6 Giày Vàng châu Âu.

Ronaldo dẫn đầu về tổng số bàn (938 so với 875), nhưng mới có 5 Quả Bóng Vàng và 4 Giày Vàng châu Âu. Các thành tích tập thể nổi bật của siêu sao người Bồ Đào Nha gồm Euro 2016, hai Nations League, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga và hai Serie A.

Muller vừa gia nhập Vancouver Whitecaps, một đội bóng thuộc MLS. Anh có thể tái đối đầu với Messi nếu Vancouver Whitecaps và Inter Miami cùng lọt vào giai đoạn play-off mùa này.

Thanh Quý (theo MLS)