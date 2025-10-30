Muji thu hồi 600.000 chai xịt phòng do nhiễm khuẩn

Nhật BảnTập đoàn Ryohin Keikaku, công ty mẹ của Muji, thông báo thu hồi khẩn cấp khoảng 600.000 sản phẩm xịt phòng do phát hiện vi khuẩn trong quá trình sản xuất.

Đợt thu hồi áp dụng cho 11 loại sản phẩm thuộc dòng "Room Fragrance Spray", bao gồm các mùi hương như Woody (Hương gỗ), Green (Hương cỏ cây), được bán ra từ tháng 9/2024, Kyodo News đưa hôm 30/10. Nguyên nhân được xác định là khâu quản lý vệ sinh tại dây chuyền sản xuất không đảm bảo, dẫn đến sản phẩm bị nhiễm khuẩn.

Theo Muji, các loại vi khuẩn được phát hiện là chủng phổ biến trong môi trường sống hàng ngày, có nguy cơ gây hại sức khỏe người dùng ở mức rất thấp. Đến nay, công ty chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp khách hàng nào gặp vấn đề về sức khỏe liên quan đến sản phẩm. Tuy nhiên, Muji vẫn quyết định thu hồi toàn bộ lô hàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Hiện chưa rõ các sản phẩm bị thu hồi có bán ở các nước bên ngoài Nhật hay không.

Sản phẩm xịt phòng thơm hương Woody của Muji. Ảnh: 47 News

Các chai thu hồi có dung tích 300 ml, giá bán 1.690 yen (khoảng 275.000 đồng). Ngoài 11 loại hương xịt phòng, toàn bộ sản phẩm khác được sản xuất tại cùng nhà máy cũng nằm trong diện thu hồi để phòng ngừa rủi ro. Hãng khẳng định các dòng sản phẩm khác như tinh dầu, dầu khuếch tán không bị ảnh hưởng.

Người dân đang dùng lô hàng trên được khuyến cáo ngưng sử dụng ngay lập tức. Muji hỗ trợ hoàn tiền đầy đủ qua ba hình thức: đăng ký trên trang web của công ty, gọi đến đường dây nóng, hoặc mang sản phẩm trực tiếp đến cửa hàng Muji gần nhất mà không cần hóa đơn.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện và lo lắng đã gây ra", đại diện Ryohin Keikaku cho biết trong thông cáo báo chí. Tập đoàn này cũng cam kết rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, củng cố tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm soát chất lượng để ngăn ngừa sự cố tái diễn.

