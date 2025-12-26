MUJI khai trương cửa hàng thứ 8 tại Hà Nội

MUJI Hanoi Centre rộng hơn 1.900 m2, mang đến không gian mua sắm phong phú với hàng trăm sản phẩm từ quần áo, đồ gia dụng đến thực phẩm tiện lợi.

Cửa hàng mới của MUJI Việt Nam tọa lạc tại tầng B1 của Trung tâm thương mại Hanoi Centre (phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) - tổ hợp đa chức năng kết hợp không gian bán lẻ, văn phòng và căn hộ dịch vụ mới khai trương. Đây là cửa hàng thứ 18 của thương hiệu tại Việt Nam và thứ 8 tại Hà Nội.

Thương hiệu tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hà Nội với mong muốn củng cố sự hiện diện và uy tín của thương hiệu trong lòng khách hàng thủ đô. "Chúng tôi hy vọng MUJI Hanoi Centre sẽ sớm trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân địa phương cũng như khách du lịch", ông Tetsuya Nagaiwa, Tổng giám đốc MUJI Việt Nam cho biết.

Cửa hàng mới tọa lạc tại tầng B1 của Trung tâm thương mại Hanoi Centre. Ảnh: MUJI

Cửa hàng mới có diện tích hơn 1.900 m2, được thiết kế kết hợp giữa bản sắc lịch sử, văn hóa truyền thống Thủ đô với phong cách tối giản đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản. Các vật liệu tự nhiên như gạch lát sàn đất nung, gỗ tái chế giúp cửa hàng trở nên ấm cúng, gần gũi khách hàng. Bên cạnh đó, thương hiệu bán lẻ Nhật Bản còn tạo điểm nhấn đậm dấu ấn địa phương bằng bức tranh khảm đặt sau quầy thanh toán, được người dân làng Liên Mạc (Thượng Cát - Hà Nội) thực hiện từ gốm phế liệu.

Điểm nổi bật của MUJI Hanoi Centre là khu vực trưng bày riêng dành cho MUJI Labo - dòng sản phẩm mang tinh thần thử nghiệm trong thiết kế. Trong đó, bộ sưu tập Thu - Đông 2025 với chủ đề "khởi nguồn từ văn hóa" và "khởi nguồn từ thiên nhiên" lấy cảm hứng từ các kỹ thuật may mặc truyền thống, kết hợp sự tinh chọn trong chất liệu để tạo nên những thiết kế tinh tế về hình dáng, đề cao tính ứng dụng.

Khu vực trưng bày MUJI Labo - dòng sản phẩm mang tinh thần thử nghiệm trong thiết kế. Ảnh: MUJI

Giống như các cửa hàng tiêu chuẩn khác, cửa hàng mới có danh mục sản phẩm đa dạng, từ quần áo, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, thực phẩm đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Toàn bộ sản phẩm đều được phát triển dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi mà thương hiệu luôn theo đuổi - tuyển chọn nguyên vật liệu, tinh giản quy trình và đơn giản hóa bao bì.

Ngoài ra, cửa hàng mới còn mang đến những dịch vụ đặc trưng của thương hiệu như: thêu, lên lai quần và tư vấn nội thất, giúp khách hàng có trải nghiệm trọn vẹn khi tham quan, mua sắm. Cửa hàng mới cũng bố trí các không gian tương tác để khách hàng nghỉ chân và thư giãn, gồm: không gian cafe và ăn nhẹ tại MUJI Café; đóng dấu miễn phí để cá nhân hóa sản phẩm bằng giấy với MUJI Yourself hay tham gia workshop theo chủ đề với không gian Open MUJI.

Nói về sự phát triển của thương hiệu tại thủ đô, ông Tetsuya Nagaiwa cho biết: "Thương hiệu đã có mặt tại Hà Nội hơn 4 năm. Với cửa hàng mới, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành hữu ích, mang đến sự thoải mái và cảm hứng cho cuộc sống hàng ngày của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung".

Nhân dịp khai trương, cơ sở mới mang đến nhiều chương trình ưu đãi như: quà tặng phiên bản giới hạn cho 150 khách hàng đến sớm nhất mỗi ngày trong hai ngày khai trương đầu tiên (27-28/12); giảm giá nhiều sản phẩm gia dụng và quần áo chọn lọc, từ 27/12 đến 4/1/2026; bộ quà tặng kèm phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng từ 27/12 đến 4/1/2026.

MUJI Hanoi Centre mang đến nhiều chương trình ưu đãi nhân dịp khai trương. Ảnh: MUJI

MUJI (thành lập năm 1980) là thương hiệu bán lẻ của Nhật Bản. Tên thương hiệu là chữ viết tắt của từ Mujirushi Ryohin trong tiếng Nhật, nghĩa là "sản phẩm chất lượng không nhãn hiệu". Doanh nghiệp cam kết mang đến những sản phẩm không chỉ thiết yếu và hữu dụng mà còn có ích cho môi trường, nhà sản xuất, người tiêu dùng cũng như cộng đồng. Hiện thương hiệu có hơn 1.300 cửa hàng trên khắp thế giới. Năm 2020, thương hiệu Nhật Bản khai trương cửa hàng đầu tiên ở TP HCM, sau đó phát triển thị trường ra Hà Nội vào năm 2021.

Thế Đan