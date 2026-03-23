'Mùi phở' - dấu ấn văn hóa Việt

"Mùi phở" khai thác ẩm thực truyền thống, lồng ghép di sản văn hóa Việt, kể câu chuyện mâu thuẫn liên thế hệ trong gia đình làm nghề phở lâu đời.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tác phẩm công chiếu dịp Tết Bính Ngọ, dài 111 phút. Mượn chủ đề ẩm thực truyền thống, đạo diễn Minh Beta khắc họa câu chuyện mâu thuẫn liên thế hệ. Ông Mùi (Xuân Hinh đóng) tự hào về cơ nghiệp phở gia truyền nhưng trăn trở vì chưa tìm được người kế nghiệp. Ông muốn truyền nghề cho cháu nội nhưng vấp phải sự phản đối của con dâu Trinh (Thu Trang) bởi cô không muốn con sau này vất vả. Từ đây, loạt tình huống bi hài diễn ra khi bố chồng, nàng dâu tìm cách qua mặt nhau.

Văn hóa là chất liệu xuyên suốt Mùi phở. Bối cảnh Hà Nội, Nam Định cùng hai quán phở "kỳ phùng địch thủ" Mùi - Dần đậm phong vị miền Bắc. Ngôi nhà cổ ở Hàng Bè cùng dòng người lưu thông, tiếng rao, mời chào, tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả gợi ký ức về nhịp sống xưa cũ.

Êkíp cài cắm yếu tố mỹ thuật truyền thống ở nhiều khung cảnh, chi tiết. Trên các diễn đàn phim, một số khán giả nói thích bức tranh dân gian Hàng Trống ở phòng ngủ nhân vật chính, tái hiện lễ hội Trung thu đông đúc. Nhạc nền Chầu văn cô bé dùng phần đồ họa lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, nhấn vào nét sinh hoạt nhộn nhịp bằng màu sắc tươi sáng. Sân gạch nung, bình hoa men xanh họa tiết Bát Tràng... cũng đậm hơi thở Việt.

Đạo diễn Minh Beta còn đưa tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản văn hóa phi vật thể UNESCO năm 2016 - lên màn ảnh rộng. Thanh đồng Diệu Minh Châu vào vai hầu đồng, nghệ sĩ Xuân Hinh chơi đàn nguyệt và hát chính cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền. Âm hưởng dân gian, nhất là thang âm ngũ cung tiếp cận nhiều thế hệ khán giả nhờ màu sắc hiện đại, trẻ trung, hợp thị hiếu. Để đại cảnh này suôn sẻ, êkíp nghiên cứu kỹ lưỡng yếu tố văn hóa. Nghệ sĩ Xuân Hinh nói kỳ vọng tác phẩm khiến lớp trẻ thêm yêu văn hóa dân tộc.

Đạo diễn Minh Beta cho biết "thai nghén" phim trong 4 năm, đội ngũ xác định từ đầu khó có lãi về doanh thu. "Tuy nhiên, êkíp vẫn tiên phong kể câu chuyện theo hướng khác so với thị trường", anh nói. Lúc mới ra rạp, tác phẩm bị nghi hoặc nhiều nhưng càng về sau, càng nhận phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Trò chuyện với VnExpress, nhà sản xuất Đỗ Minh Phương cho biết tất cả chất liệu trên khẳng định tinh thần xuyên suốt Mùi phở - kể câu chuyện Việt đúng chất, không pha loãng hay chạy theo thị hiếu nhất thời. "Sự tôn trọng tinh thần dân tộc khiến tác phẩm có sức nặng. Trong phim, văn hóa không chỉ là yếu tố nền mà đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc người xem", ông lý giải.

Trong khi đó, đại diện nhà phát hành Lotte Entertainment Việt Nam chỉ ra khán giả thường đánh giá cao những tác phẩm khai thác chiều sâu văn hóa, bản sắc dân tộc. Theo số liệu tổng hợp từ các đơn vị phát hành và hệ thống rạp, tổng doanh thu thị trường phim chiếu rạp dịp Tết 2026 ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 160% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng quan điểm trên, khán giả Thành Trung (30 tuổi, TP HCM) cho rằng: "Tôi và nhiều người khác bị thu hút bởi đề tài gia đình, bản sắc văn hóa. Khi văn hóa Việt được khai thác chỉnh chu, giá trị truyền thống sẽ trở thành sức mạnh để phim Việt chinh phục người xem".

Tương tự, khán giả Nguyễn Minh Anh (Hà Nội) nhận xét: "Mùi phở giống một bát phở Bắc 'tròn vị', được ê-kíp Minh Beta xây dựng từ chất liệu văn hóa Việt. Sau tác phẩm đầu tay, đạo diễn không còn chỉ được nhìn nhận ở vai trò thử sức mà có thể bắt đầu tạo ra kỳ vọng về những dự án tiếp theo mang dấu ấn riêng".

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Mùi phở còn mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả quốc tế, đưa câu chuyện đậm bản sắc Việt đến với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm đang chiếu tại rạp ở Mỹ, Canada, Anh, Đức, Na Uy, Czech và Slovakia. Tại Ba Lan, phim dự kiến khởi chiếu ngày 20/3, Australia ngày 26/3, Nhật Bản vào 17/4 qua đối tác 3388 Films. Lotte Entertainment phụ trách phát hành ở các quốc gia, vùng lãnh thổ còn lại.

