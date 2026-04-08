Mũi Né vào top điểm đến nổi bật toàn cầu 2026

Nền tảng du lịch Booking.com vinh danh Mũi Né trong các điểm đến xu hướng năm 2026 nhờ cảnh quan "siêu thực", nhịp sống yên bình và là "thiên đường" cho các môn thể thao biển.

Theo báo cáo Travel Predictions lần thứ 10 công bố ngày 8/4, nền tảng Booking.com nhận định năm 2026 là "Kỷ nguyên của chính bạn" (The Era of you), khi du khách chuyển từ câu hỏi "đi đâu" sang "điều gì phù hợp với tôi". Trong xu hướng đó, Mũi Né được vinh danh là một trong 10 điểm đến nổi bật toàn cầu, nhờ khả năng mang đến trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao, từ nghỉ dưỡng đến khám phá.

Một góc biển Mũi Né. Ảnh: Lữ Duy Tường

Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm, đặt phòng cùng khảo sát hàng chục nghìn du khách tại nhiều thị trường. Những điểm đến được ưu tiên là nơi hội tụ thiên nhiên khác biệt, trải nghiệm bản địa và yếu tố khám phá.

Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam Branavan Aruljothi cho biết việc Mũi Né góp mặt trong danh sách phản ánh nhu cầu du lịch cá nhân hóa ngày càng rõ nét.

"Khi du lịch trở thành cách thể hiện bản thân, Mũi Né mang đến hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, cho phép du khách thiết kế hành trình theo sở thích riêng", ông nói, đồng thời nhận định đây là điểm đến phù hợp với xu hướng du lịch mới.

Bàu Trắng Mũi Né với những cồn cát trải dài như sa mạc. Ảnh: Hồng Hà

Không chỉ thu hút khách quốc tế, Mũi Né còn nằm trong top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, xếp thứ 9, tăng một bậc so với năm trước.

Sức hút của điểm đến này đến từ sự kết hợp giữa thể thao mạo hiểm, cảnh quan nổi bật như đồi cát và dịch vụ nghỉ dưỡng biển cao cấp. Về lưu trú, du khách có xu hướng lựa chọn căn hộ, nhà khách, căn hộ dịch vụ bên cạnh khách sạn truyền thống.

Tạp chí National Geographic từng nhận định Mũi Né đã chuyển mình từ làng chài thành một trong những trung tâm thể thao biển hàng đầu Đông Nam Á. Bãi biển dài, gió ổn định cùng địa hình khác biệt giúp nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của người chơi lướt ván diều và các môn thể thao dưới nước.

Điểm đến này bắt đầu được biết đến rộng rãi từ năm 1995, khi hiện tượng nhật thực toàn phần thu hút hàng nghìn du khách. Sau đó, Mũi Né phát triển nhanh với hàng loạt khu nghỉ dưỡng ven biển.

Hiện khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, tập trung dọc dải "đất vàng" ven biển. Riêng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 8 km đã quy tụ 53 resort, hình thành một trong những cung đường nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất cả nước.

Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Booking

Ngoài cảnh quan, Mũi Né còn hấp dẫn bởi trải nghiệm văn hóa địa phương như làng chài, chợ hải sản hay di tích Vạn Thủy Tú - nơi lưu giữ hàng nghìn bộ xương cá voi qua nhiều thế kỷ.

Trong bảng xếp hạng năm 2026, Mũi Né đứng cùng nhiều điểm đến quốc tế như Bilbao, Philadelphia hay Quảng Châu. Việc góp mặt trong danh sách cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm ngày càng lên ngôi.

Trước đó, trong danh sách Year in Search 2025 của Google ở lĩnh vực du lịch Mũi Né xếp thứ 3 trong top 10 điểm đến được tìm kiếm, sau Đà Lạt và An Giang.

Với những lợi thế về cảnh quan "có một không hai", văn hóa làng chài và cơ hội trải nghiệm thể thao mạo hiểm, Mũi Né xứng đáng là điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch cá nhân hóa, khám phá và chinh phục của năm 2026.

Tuấn Anh (Theo Booking.com)