Mũi hoại tử tím đen sau khi nâng

Hà NộiMong có chiếc mũi dáng cao, người phụ nữ 30 tuổi đến spa tiêm chất làm đầy (filler) vào sống mũi, dẫn đến hoại tử.

Sau tiêm filler, mũi của bệnh nhân trắng bệch, chuyển ửng đỏ rồi thâm dần, phải nhập Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị hoại tử toàn bộ vùng da mũi, trán do tắc mạch, xuất phát từ việc người tiêm sai lớp giải phẫu.

Bác sĩ Nguyễn Phương Tiến, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, cho biết do không rõ nguồn gốc chất tiêm nên không có thuốc giải, chủ yếu điều trị bằng chống viêm, cắt lọc vết thương, giảm thiểu tối đa phần hoại tử. Sau 6 tháng đến một năm, bệnh nhân cần được đánh giá lại, tùy biến dạng sẽ có mức can thiệp khác nhau.

Tại Hội thảo cập nhật và chia sẻ kiến thức trong tạo hình mũi, ngày 26/5, PGS.TS Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và Tạo hình, nói thêm gần như mỗi tuần, bệnh viện đều tiếp nhận các ca tai biến tại những cơ sở không được cấp phép. Các biến chứng là mũi nhiễm trùng, sưng, chảy mủ sau tiêm filler hoặc lệch vẹo.

Ngoài biến chứng do filler, mới đây, các bác sĩ cũng tiếp nhận một bệnh nhân bị co rút ngắn, hếch và biến dạng toàn bộ sống, đầu và trụ mũi do nâng mũi nhiều lần tại spa và các cơ sở tư nhân, dẫn đến viêm nhiễm mãn tính. Lần cuối, bệnh nhân phải vào Bệnh viện 108 để các bác sĩ tạo hình lại bằng sụn sườn, lấy lại dáng mũi bình thường.

Bác sĩ đánh giá nhiều ca tai biến làm đẹp thường xuất hiện tại các cơ sở thẩm mỹ, spa không được cấp phép, đội ngũ nhân viên không phải là bác sĩ. Những người này không được đào tạo chuyên môn và không đủ kinh nghiệm để làm các thủ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ, do đó khi tiêm không đúng kỹ thuật đã dẫn đến biến chứng.

"Khi không nắm được kiến thức về giải phẫu, tiêm filler có thể gây tắc mạch, hoại tử da, có thể dẫn đến mù", bác sĩ Tiến nói. Ngoài ra, người không được đào tạo bài bản về liều thuốc gây tê, gây mê, có thể tiêm thuốc quá mức, dùng thuốc không được cấp phép, từ đó gây hậu quả đáng tiếc.

Đa số bệnh nhân gặp biến chứng không đến viện ngay mà thường tự điều trị hoặc quay lại nơi làm đẹp, không đỡ mới đến viện "chữa cháy". Sai lầm này khiến tình trạng của người bệnh tăng nặng, gây khó khăn khi điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn can thiệp thẩm mỹ.

Lê Nga