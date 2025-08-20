Mugsy bứt tốc nhờ 'bắt tay' đối tác logistics mới

Mugsy vượt khủng hoảng vận hành nhờ đối tác logistics mới, tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng nhanh danh mục sản phẩm thời trang.

Vượt qua khủng hoảng tồn kho và giao hàng chậm, thương hiệu thời trang Mugsy của Mỹ "lột xác" sau khi chuyển sang hợp tác với đối tác logistics bên thứ ba (3PL) mới. Nhờ tối ưu vận hành và chi phí vận chuyển, hãng không chỉ giữ vững trải nghiệm khách hàng mà còn mở rộng nhanh danh mục sản phẩm, tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành thương hiệu phong cách sống toàn diện.

Logistics - bàn đạp cho tăng trưởng

Với mô hình bán trực tiếp cho người tiêu dùng (DTC), Mugsy phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ và độ chính xác trong khâu giao hàng. Vị trí kho hợp lý, quản lý tồn kho chuẩn xác và kiểm soát chi phí vận chuyển là yếu tố sống còn.

Từng kỳ vọng giảm chi phí và rút ngắn thời gian giao hàng khi chọn kho tại Columbus, Ohio, Mugsy hợp tác với một 3PL địa phương. Nhưng thực tế trái ngược, tồn kho sai lệch nghiêm trọng, hệ thống lỗi, đơn hàng trục trặc. Giám đốc vận hành Scott Dulany thậm chí phải bay đến Columbus hàng tuần để xử lý.

Cuối năm 2022, trước mùa mua sắm cao điểm, Dulany quyết định tìm đối tác mới. Sau khi được giới thiệu Whiplash - công ty logistics thương mại điện tử (thuộc Ryder từ năm 2022), Mugsy nhanh chóng chuyển đổi chỉ sau chưa đầy 6 tháng.

Nhân viên Mugsy chuẩn bị đơn hàng tại trung tâm logistics ở Columbus, đảm bảo sản phẩm đến tay khách nhanh chóng và chính xác. Ảnh:Logistics Management

Đầu tư để tăng hiệu quả

Nhờ Ryder, Mugsy giảm chi phí vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ và tận dụng công nghệ quản lý kho hiện đại. Hiện công ty giao hàng toàn quốc từ một kho tại Columbus, đáp ứng đơn trong 2 - 4 ngày tại các thị trường lớn như New York, Chicago, Los Angeles và Washington D.C, đồng thời cung ứng cho 7 cửa hàng bán lẻ.

Công nghệ và logistics đảo chiều

Mugsy được thử nghiệm hệ thống pick-pack tự động của GreyOrange và hợp nhất quy trình logistics xuôi - ngược tại một địa điểm để tăng tốc độ xử lý hàng trả lại. Kết quả là dữ liệu trả hàng chính xác hơn và hàng hóa quay lại tồn kho nhanh hơn.

Nhờ quy mô mạng lưới của Ryder, Mugsy cũng được hưởng mức giá vận chuyển thấp hơn, đa dạng nhà vận chuyển từ FedEx, UPS, DHL đến OnTrac. Hệ thống thuật toán "best-cost" giúp chọn phương án giao nhanh nhất với chi phí tối ưu.

Trong tương lai, Mugsy dự kiến tiếp tục đầu tư vào công nghệ kho, đặc biệt trong quản lý hàng trả và mở rộng thêm kho để phục vụ thị trường Bờ Tây nhanh hơn. Dulany tin Ryder sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình này.

"Chúng tôi đang từ một doanh nghiệp nhỏ chuyển thành tầm trung, nên cần đối tác tin cậy, biết cùng giải quyết vấn đề và nắm bắt cơ hội", Dulany khẳng định.

Thương hiệu thời trang Mugsy ra đời vào năm 2016 tại Chicago, khẳng định vị thế bằng sản phẩm quần jean co giãn - một lựa chọn khác biệt so với quần jean truyền thống cho nam giới. Trong 5 năm đầu, thương hiệu chủ yếu bán trực tiếp qua kênh trực tuyến. Năm 2020, khi Scott Dulany gia nhập vị trí giám đốc vận hành, mục tiêu được xác định rõ ràng: mở rộng Mugsy thành thương hiệu phong cách sống toàn diện với nhiều sản phẩm như áo flannel, quần chinos, quần bơi..., đồng thời tối ưu chuỗi cung ứng và vận hành.

"Khách tìm đến chúng tôi vì quần jean, nhưng giờ họ có thể mua trọn bộ từ áo flannel, quần chinos đến áo len crewneck hay pullover", Dulany chia sẻ.

Gia Hân (Theo Logistics Management)