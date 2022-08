Mục tiêu mở 20 cửa hàng trong ba năm của VSJ

Trang sức VSJ - thành viên VsetGroup - sẽ khai trương chi nhánh đầu tiên vào tháng 9, dự kiến đến năm 2025 mở 20 showrom trên toàn quốc.

Ông Trương Văn Mẫn - Tổng giám đốc VsetGroup - cho biết đang nỗ lực hoàn thiện các công đoạn cuối để chi nhánh đầu tiên của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý VSJ kịp ra mắt đầu tháng 9 và hiện thực hóa mục tiêu 20 cửa hàng chỉ trong ba năm. Ngoài sản phẩm cao cấp và dòng có hàm lượng vàng cao phục vụ tâm lý tiêu dùng truyền thống, doanh nghiệp tập trung vào phân khúc tầm trung, bình dân.

"VSJ chú trọng các mẫu mã đón đầu xu hướng được giới trẻ yêu thích, kết hợp tạo dựng các giá trị trải nghiệm với giá cả phải chăng. Chúng tôi kỳ vọng ai cũng có thể sở hữu sản phẩm độc đáo, phù hợp cá tính", ông Mẫn nói.

Lãnh đạo công ty lý giải người trẻ có tâm lý "thời trang hóa trang sức" và sản phẩm hợp túi tiền thường thay đổi liên tục do tác động của thời đại số hóa, sự phủ định liên tục của xu hướng thời trang. Do đó, tần suất mua sắm của phân khúc bình dân vượt xa so với nhóm mang tâm lý tích trữ.

Với định hướng trên, đơn vị chủ trương thiết lập hệ thống bán hàng đa kênh, nhất là các tiện ích từ mua sắm online. Đồng thời triển khai chương trình trả góp, tạo điều kiện cho người dân có thể sở hữu món đồ yêu thích, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cao nhất, đưa ngành trang sức trở thành một trong những mũi nhọn của hệ sinh thái VsetGroup.

Không gian trải nghiệm tại cửa hàng VSJ.

CEO VsetGroup nhận định: "Mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối, cụ thể là 20 showroom trên toàn quốc đến năm 2025, dựa trên tiềm năng khổng lồ của thị trường và tệp 5 triệu khách hàng của hệ sinh thái. Tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng".

Ông Mẫn lý giải theo báo cáo quý 2/2022 của WGC, thị trường Việt tiêu thụ hơn 4,5 tấn vàng trang sức, tăng 28% so với cùng kỳ. Sức mua được trợ lực bởi bối cảnh giá vàng giảm, hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng GDP và tâm lý tiêu dùng từ gói kích thích kinh tế trị giá 15 tỷ USD của Chính phủ.

Bên cạnh đó, hiệu ứng "mua sắm báo thù" (revenge shopping) và xu hướng thời trang hóa trang sức, thay vì tâm lý tích trữ tài sản, là những động lực chính thúc đẩy thị trường bán lẻ trang sức Việt Nam tăng trưởng.

"Tại Việt Nam, gần 70% thị phần nằm trong tay mạng lưới cửa hàng truyền thống, nhỏ lẻ. Trong khi đó, qua hai năm dịch, với sức đề kháng yếu ớt, nhiều đơn vị vẫn chưa thể quay trở lại, thậm chí buộc phải phá sản hoặc bị thâu tóm. Sự nghịch pha với sự phục hồi sức mua cũng như tiềm năng từ khoảng trống lớn ở phân khúc tầm trung, bình dân tạo cơ hội cho các tân binh ngành bán lẻ trang sức như VSJ", lãnh đạo doanh nghiệp nói thêm.

Phân khúc tầm trung và bình dân là cơ hội cho tân binh ngành bán lẻ trang sức VSJ.

