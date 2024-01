Mục tiêu của Cathay United Bank khi mở rộng quy mô tài chính

Cathay United Bank (CUB) lần đầu chia sẻ về kế hoạch cung cấp giải pháp tài chính cá nhân nhằm tiếp cận nhiều phân khúc người dùng, tăng hiện diện trong khu vực, hướng đến phát triển bền vững.

Sau 18 năm hoạt động tại Việt Nam, CUB hướng đến tầm nhìn mới thông qua chiến lược tái định vị thương hiệu, dựa trên ba trụ cột: cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, dịch vụ kỹ thuật số và phát triển, duy trì nhân tài. Trong đó, ngân hàng lần đầu lấn sân cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân. Song song, Cathay duy trì những dịch vụ cốt lõi dành cho nhóm doanh nghiệp như: cho vay, hỗ trợ thành lập địa điểm kinh doanh, mở rộng thương mại, phi lợi nhuận; chứng khoán; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm tài sản.

Điều này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của CUB, giúp đơn vị cung cấp các hoạt động ngân hàng toàn diện và đa dạng giải pháp tài chính, thiết kế dành cho mọi nhóm khách tại Việt Nam.

Ông Lu Wei Chieh - Tổng giám đốc chi nhánh CUB TP HCM cho biết, với chiến lược mới, đơn vị nỗ lực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, toàn diện. Trong một thị trường có tiềm năng lớn và dân số sắp vượt quá 100 triệu người với sự thâm nhập mạnh mẽ của Internet, CUB đặt mục tiêu trở thành một ngân hàng công nghệ kỹ thuật số linh hoạt, tạo trải nghiệm mới cho người dùng cuối.

Ông Lu Wei Chieh (trái) và ông Benny Miao trong buổi công bố định vị mới của ngân hàng ngày 4/1. Ảnh: CUB

Bổ sung, ông Benny Miao - Phó tổng giám đốc Cathay United Bank (CUB) phụ trách khu vực Đông Nam Á nhấn mạnh, đơn vị cung cấp loạt sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu kế hoạch vốn cho doanh nghiệp lẫn cá nhân. Chiến lược mới đưa ra phù hợp với chiến lược tăng trưởng khu vực.

Cũng với tầm nhìn tái định vị, CUB kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành "ngôi nhà thứ hai". Lý do, theo ông Benny, Việt Nam tiếp tục chứng kiến xu hướng tăng trưởng trong việc áp dụng dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Quốc gia này ngày càng tăng vị thế trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Việc tái định vị còn giúp tập đoàn duy trì cam kết về đầu tư bền vững tại thị trường Việt. Năm 2022, đơn vị chuyển trụ sở từ Chu Lai (Quảng Nam) vào TP HCM, hoàn tất việc đầu tư vốn để hiện thực hóa mục tiêu "Việt Nam thành ngôi nhà thứ hai". Trung tâm Phát triển Quốc tế đầu tiên của Cathay (CDC) cũng được xây dựng bên trong trụ sở mới tại TP HCM, tháng 12/2023. Trung tâm này tích hợp không gian "One IT", kết hợp tài năng kỹ thuật số và IT để tận dụng lợi ích từ nguồn lực địa phương.

Ngân hàng còn triển khai chương trình Học bổng Thạc sĩ Quốc tế tại Đài Loan, tuyển dụng tài năng trẻ từ Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào. Sau hai năm học, các thành viên tốt nghiệp có thể trở về quê hương làm việc tại chi nhánh của CUB. Đây cũng là một trong những kế hoạch thúc đẩy sự phát triển và đổi mới kỹ thuật số trên thị trường Đông Nam Á. Cũng trong nỗ lực phát triển nhân lực địa phương, đơn vị đưa ra nhiều sáng kiến CSR, hỗ trợ giáo dục cho sinh viên và thế hệ tương lai.

Sự kiện diễn ra tại trụ sở ngân hàng tọa lạc tại quận 3, TP HCM. Ảnh: CUB

Hiện CUB có mặt tại 11 thị trường. Trong sự kiện công bố về định vị mới, bà Lana Shih - Phó tổng giám đốc phụ trách Truyền thông tiếp thị chiến lược CUB nói rằng, khi đi trên đường phố Đài Loan và đưa biểu tượng của Cathay (hình cây xanh), gần như mọi người đều biết đó là logo của đơn vị nào. CUB cũng kỳ vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực tại Việt Nam, khi mọi dịch vụ, sản phẩm của đơn vị đi sâu vào đời sống, giúp người dùng có nhiều trải nghiệm tiện ích.

Minh Tú