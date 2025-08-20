Múc nước mưa ở nhà hàng xóm có thể bị coi là ăn trộm ở Đức

ĐứcNgười phụ nữ 51 tuổi đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc hai lần cầm bình tưới cây lấy nước mưa từ thùng chứa của nhà hàng xóm, gây thiệt hại khoảng 0,15 euro (5.000 đồng).

Nữ nghi phạm ở Spaichingen đối mặt cáo buộc hai lần lẻn vào vườn nhà hàng xóm lấy trộm nước mưa.

Theo cảnh sát, khoảng 4h một ngày cuối tháng 7, với bình tưới nước, người phụ nữ đã lấy khoảng 40 lít từ thùng chứa nước mưa của nhà hàng xóm. Giá tiền số nước này khoảng 15 xu (5.000 đồng).

Trong lần thứ hai, người phụ nữ đã trốn sau một thùng rác khi một chiếc xe chạy qua và bị cho rằng đây là hành vi "không muốn chuyến đi trộm nước ban đêm bị phát hiện".

Người hàng xóm "đặc biệt khó chịu" trước hành vi của người phụ nữ và cho hay nhà bà có thùng chứa nước mưa riêng mà vẫn làm việc này. Với dữ liệu camera an ninh, ông hàng xóm đã nộp đơn tới cảnh sát để gửi đi thông điệp không chấp nhận hành vi đó, dù thiệt hại kinh tế nhỏ.

Việc lấy trộm nước mưa của người phụ nữ gây nhiều tranh cãi vì thiệt hại nhỏ, song có ý kiến cho rằng truy tố là cần thiết. Ảnh: Innsalzach24

Sự việc đã gây ra nhiều tranh cãi trực tuyến. Một số cho rằng nhiều người trộm cắp không phải vì thiếu thốn mà kiểu bệnh, tư duy có vấn đề. Có người thấy ông hàng xóm làm quá, phê phán cảnh sát rảnh rỗi khi điều tra việc không có ý nghĩa.

Cảnh sát: Nước mưa có thể trở thành tài sản riêng

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc "tại sao lấy nước mưa lại bị tội", người phát ngôn của đơn vị cảnh sát cho hay hành vi lấy nước mưa của người phụ nữ là bất hợp pháp.

Theo cảnh sát, mưa rơi từ trên trời vào thiên nhiên thì không thuộc về ai. Khi đó, về cơ bản, nước mưa là tài sản chung. Nhưng ngay khi nó rơi vào một vật chứa, hành tài sản riêng và thuộc về chủ sở hữu vật chứa. Điều này có nghĩa hành vi của người phụ nữ là lấy trộm nước từ thùng của người khác.

Theo Bộ luật Hình sự của Đức, một món đồ được coi là có giá trị thấp nếu giá trị không đáng kể, thường dưới 50 euro. Loại vụ việc này chỉ được truy tố khi có yêu cầu của nạn nhân.

Ngoại lệ sẽ xảy ra nếu cơ quan thực thi pháp luật thấy lợi ích công cộng đặc biệt trong việc truy tố, họ có thể điều tra mà không cần bị hại nộp đơn khiếu nại hình sự. Ví dụ, hành vi trộm cắp vật trang trí hoa cỏ trong công viên...

Hải Thư (Theo Bild, Taz, InnSalzach24)