Mực nước hồ Trị An thấp nhất 12 năm

Đồng NaiNước ở hồ thuỷ điện Trị An xuống thấp nhất trong 12 năm, cận mực nước chết khiến lòng hồ trơ đáy, người dân có thể đi lại giữa lòng hồ.

Ngày 13/5, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An, cho biết lượng nước về hồ Trị An trong mùa khô năm nay giảm sâu, có lúc đến 50,5 m. Đây là mức cận với mực nước chết của hồ (50 m).

Theo ông Nhẫn, mực nước này thấp nhất trong vòng 12 năm qua, chỉ hơn năm 2009 (49,99 m). Dù nước thấp, nhưng nhờ có cơ chế vận hành liên hồ thủy điện trên sông Đồng Nai nên hiện công ty vẫn vận hành 4 tổ máy. Những ngày qua do có nhiều cơn mưa nên mực nước ở hồ đã lên lại 51 m.

"Nước về hồ tuần qua trung bình 200 m3/s nên không còn lo việc thiếu nước sinh hoạt, sản xuất ở hạ nguồn, nguy cơ thiếu điện cũng đã giảm", ông Nhẫn nói.

Chiếc thuyền ngư dân để lại giữa lòng hồ khô đáy, nứt nẻ do nắng hạn. Ảnh: Phước Tuấn

Cũng theo lãnh đạo Công ty thủy điện Trị An, hồ ngoài phục vụ sản xuất điện, còn có nhiều chức năng khác. Trong đó, có việc điều tiết nước về hạ nguồn cho các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ sinh hoạt sản xuất cho gần 12 triệu dân Đồng Nai và TP HCM. Do đó, công tác điều phối nước rất quan trọng, với mục tiêu không để xảy ra thiếu nước.

Hồ Trị An rộng 32.000 ha, trước đây nước ngập mênh mông. Tuy nhiên, thời điểm này nhiều đoạn thượng nguồn phía sông Đồng Nai, La Ngà chảy vào hồ đã cạn khô đáy. Những bến cá truyền thống của ngư dân muốn ra đến mép sông Đồng Nai phải chạy xe máy đi giữa lòng hồ hơn 10 km. Lòng hồ nứt nẻ, cá chết khô, lưới, thuyền của ngư dân cũng bị bỏ lại.

Theo người dân địa phương, vào mùa khô, mực nước hồ Trị An xuống thấp sẽ lộ ra con đường, các hòn đảo được kết nối với khu dân cư mà không cần phải đi thuyền. Đến mùa mưa, con đường trên sẽ bị ngập, nước lên đến tận bờ bao. "Năm nào nước cũng lên xuống theo quy trình sản xuất điện nhưng năm nay mực nước xuống sâu, lòng hồ khô hạn hơn, người dân muốn đánh cá phải đi xa hơn", anh Toàn, một ngư dân xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu nói.

Con đường mòn giữa lòng hồ trong mùa khô hạn. Ảnh: Phước Tuấn

Nhân mực nước xuống sâu, nhiều người lợi dụng để bao chiếm, lấn xuống vùng bán ngập lòng hồ, đặc biệt ở các xã tiếp giáp rừng như Mã Đà, Phú Lý thuộc huyện Vĩnh Cửu. Theo ông Nhẫn, do lòng hồ rộng, vùng bán ngập tiếp giáp nhiều khu vực sâu trong rừng nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Công ty cùng chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra và xử lý những trường hợp lấn chiếm này để đảm bảo an ninh, an toàn lòng hồ.

Nhà máy Thủy điện Trị An được xây dựng từ năm 1984, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1991. Đây là công trình thuỷ điện lớn nhất miền Nam với 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW. Cùng với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và rừng quốc gia Nam Cát Tiên, khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị An tạo thành khu dữ trữ sinh quyển Đồng Nai.

Phước Tuấn