Mực khô hơn hai triệu đồng một kg 'cháy hàng' trước Tết

Loại mực khô hàng câu kích cỡ 6-8 con một kg được nhiều cửa hàng bán với giá 2-2,2 triệu đồng nhưng đều 'cháy hàng'.

Ghi nhận của VnExpress tại các cửa hàng và chợ TP HCM cho thấy, tôm, mực và cá khô hiện tăng giá 16-30% nhưng khá đắt khách.

Chị Lê Thị Lân, chủ cửa hàng chuyên hải sản ở Thành phố Thủ Đức (TP HCM) cho biết mực khô câu loại thượng hạng đã bán hết từ tháng 12. Năm nay, chị đã tiêu thụ khoảng 500 kg mực khô Phú Yên kích cỡ lớn với giá trên 2 triệu đồng một kg.

"Toàn bộ mực loại lớn đã được khách mua hết. Hiện vẫn còn một số khách có nhu cầu nhưng tôi chỉ dám nhận thêm với số lượng giới hạn vì nguồn hàng khan hiếm", chị Lân nói.

500kg mực khô size tại cửa hàng hải sản ở quận Thủ Đức đã cháy hàng trước Tết. Ảnh: Lê Lân

Tại các sạp ở chợ truyền thống, mực khô loại 1 (6-8 con một kg) cũng rất hút khách. Chị Hạnh, tiểu thương bán các loại khô tại chợ Bình Thành cho biết, mực khô câu, kích cỡ lớn đang tăng 500.000 đồng, lên hai triệu đồng một kg. Với loại hai và ba, mỗi kg có giá lần lượt 1,3 triệu và 800.000 đồng. "Giá tăng mạnh nhưng luôn thiếu hàng để bán", chị nói.

Tương tự, theo bà Hoa, tiểu thương chợ Tân Định, khô mực loại lớn năm nay sản lượng thấp nên giá tăng cao. Có nhiều đợt ghe báo giá hai triệu đồng một kg, khi tới ngày nhận để giao cho khách, giá đã tăng lên 2,2 triệu đồng. "Dẫu vậy, nhiều khách vẫn mạnh tay chi tiền để mua vì loại này thịt ngọt, mềm", bà Hoa nói.

Ngư dân ở Phú Yên tất bật phơi mực chuẩn bị Tết. Ảnh: Lê Lân

Nhìn chung, giá các loại khô mực, cá, tôm hiện nay đều tăng mạnh so với tháng trước. Trong đó, khô mực tăng 20%. Tôm khô loại 1 từ 1,2 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng một kg; tôm đất khô loại 2 từ 1,2 triệu một kg, tăng lên 1,4 triệu đồng; còn loại 3 là 1,2 triệu đồng. Với các loại khô cá, tăng 50.000-60.000 đồng một kg lên 250.000-280.000 đồng. Khô cá đù, cá khoai tăng thêm 30% so với cách đây một tuần.

Các tiểu thương cho biết giá các mặt hàng này tăng mạnh do nguồn cung giảm trong khi sức mua để biếu tặng dịp Tết tăng cao. Theo bà Hằng, thương lái thu mua mực ở Nghệ An, năm nay sản lượng mực khô trên mỗi con tàu cập cảng không nhiều. Nếu 10 tàu cập bến, chỉ vài tàu chế biến được mực khô.

Tại một số cảng cá trên địa bàn Nghệ An, Vũng Tàu, Phú Quốc, Phú Yên vào những ngày đầu tháng 1, thương lái cũng tranh nhau mua từng cân mực khô khi có tàu về cảng cá.

Ngoài ra, cơ sở cấp đông trước đó đã gom mạnh tôm, mực khô để tích trữ và việc chi phí đầu vào của sản phẩm này tăng 20% khiến giá bán cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường hàng tươi, sống, nhiều mặt hàng thủy hải sản khác cũng đang tăng giá. Trong đó, tôm, mực, cá bớp tăng 20.000-30.000 đồng một kg so với tháng trước. Riêng với rau xanh và các loại trái cây cũng đắt thêm 2.000-5.000 đồng so với tháng trước đó. Hiện, sức mua tại các cửa hàng và chợ truyền thống đã tăng 5-10% so với tháng trước.

Thi Hà