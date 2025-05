Mức giá cạnh tranh của căn hộ duplex Fiato Uptown

TP HCMCăn duplex Fiato Uptown hai tầng tổng diện tích 160 m2 giá từ 55 triệu đồng một m2, tạo lợi thế cạnh tranh tại thị trường địa ốc Thủ Đức.

Theo báo cáo từ Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group, trong quý I, căn hộ TP Thủ Đức ghi nhận mức giá trung bình 85 triệu đồng một m2, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Còn theo số liệu từ Avison Young Việt Nam, gần 80% nguồn cung căn hộ mở bán mới tại TP HCM trong quý vừa qua đến từ khu Đông (TP Thủ Đức), với giá bán trung bình từ 80-145 triệu đồng mỗi m2. Khu vực quận 2 cũ có giá chung cư dao động 125-450 triệu đồng một m2; quận 9 và Thủ Đức từ 60-100 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí). Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm giá chung cư TP Thủ Đức đều đặn tăng từ 8-12%.

Trong bối cảnh giá căn hộ Thủ Đức không ngừng tăng, việc duy trì mức giá từ 55 triệu đồng mỗi m2 cho dòng duplex - căn hộ 2 tầng giúp Fiato Uptown tạo lợi thế cạnh tranh.

Căn duplex hai tầng tại Fiato Uptown có giá từ 55 triệu đồng một m2. Ảnh: Thang Long Real Group

Với không gian rộng, thiết kế thông tầng và ban công riêng cho từng phòng, duplex đáp ứng cả nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn. Theo chủ đầu tư, xét về tỷ lệ chi phí mỗi m2 và giá trị không gian sống, mức giá 55 triệu đồng một m2 cho căn hộ hai tầng diện tích 160 m2 đem lại lợi thế lớn cho người mua.

Điểm khác biệt đến từ thiết kế. Thay vì không gian một tầng thông thường, duplex tại Fiato Uptown sở hữu hai tầng riêng biệt, hai lối vào độc lập, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, làm việc tại nhà. Thiết kế thông tầng cao trên 6 m, kết hợp ban công riêng tại mỗi phòng (tổng diện tích ban công gần 32 m2), tạo không gian sống thoáng đãng.

Duplex sở hữu hai tầng riêng biệt với hai lối vào độc lập. Ảnh: Thang Long Real Group

Ngoài yếu tố diện tích và kiến trúc, Fiato Uptown còn nằm trong khu đô thị hiện hữu Thang Long Home - Hưng Phú 9,2 ha. Cư dân về ở ổn định đến hơn 90%, tiện ích vận hành đồng bộ. Điều này giúp người mua không cần đợi hạ tầng hình thành, mà có thể dọn vào sinh sống ngay, hoặc khai thác cho thuê.

Fiato Uptown nằm trong khu đô thị hiện hữu Thang Long Home - Hưng Phú. Ảnh: Thang Long Real Group

Dự án nằm ngay mặt tiền đường vành đai 2- trục kết nối huyết mạch đang được đẩy nhanh tiến độ, thừa hưởng tiềm năng tăng giá theo tốc độ phát triển hạ tầng đô thị.

"Dư địa tăng giá tại Thủ Đức còn lớn trong các chu kỳ tới. Đối với người mua ở thực, duplex 2 tầng Fiato Uptown giúp nâng tầm không gian sống. Còn với nhà đầu tư, sản phẩm mang giá trị khai thác lâu dài, dễ thanh khoản khi nguồn cung khan hiếm", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Song Anh